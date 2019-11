Amici di Maria De Filippi | Anna Pettinelli criticata | “Perchè è in giuria?”

Amici 19 - i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori : Amici, a tu per tu con i professori che rivelano i segreti di Maria de Filippi La diciannovesima edizione di Amici è appena partita e al timone c’è sempre lei: l’inossidabile Maria de Filippi, la Queen Mary della televisione italiana. L’essenza stessa di Amici da quasi vent’anni è lei che tutto controlla, tutto organizza in […] L'articolo Amici 19, i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori proviene da ...

Amici di Maria - Kledi Kadiu sul terremoto in Albania : “Paura enorme” : Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi La scossa di terremoto in Albania, avvenuta alle 2.54 della notte tra il 25 e il 26 novembre 2019, ha coinvolto emotivamente soprattutto numerosi albanesi in Italia. Il danzatore e coreografo, nonchè ex ballerino professionista ed ex docente di Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu, ha annunciato all’Adnkronos il suo impegno per le ...

Maria De Filippi delude un ex di Amici : “Non le porto rancore - ma…” : Amici, Dennis Fantina rompe il silenzio: lo sfogo su Maria De Filippi Il primo vincitore di Amici di Maria De Filippi, all’epoca Saranno Famosi, è stato Dennis Fantina. Tuttavia l’uomo, al contrario di tanti altri ragazzi che hanno partecipato al famoso talent show, non ha avuto lo stesso successo, anzi. E oggi proprio Dennis Fantina è tornato a parlare di quella esperienza in una lunga intervista rilasciata al giornale City Sport. ...

Amici 19 - la commissione speciale convocata da Maria De Filippi ammette il rapper Skioffi. Scoppia la polemica : “Testi terrificanti” : La giuria di esperti convocata da Maria De Filippi ha dato il suo verdetto: il rapper Skioffi (nome d’arte di Giorgio Iacobelli) è stato ammesso alla scuola di Amici 19. Il giovane cantante è finito infatti al centro delle polemiche a causa dei testi di alcuni suoi vecchi brani, considerati sessisti, violenti e aggressivi. La commissione speciale composta da Mauro Coruzzi (Platinette), la cantante Noemi, alcuni giornalisti di carta stampata e ...

Il caso Skioffi ad Amici di Maria De Filippi con la suddivisione in squadre : Si torna a parlare del caso Skioffi ad Amici di Maria De Filippi. Dopo una settimana di polemiche, l’argomento dell’aspirante concorrente della scuola torna sul banco delle tematiche del pomeridiano del sabato attraverso una commissione molto speciale. La decisione è quella di mandare in sfida Skioffi, che guardacaso vince la sfida contro il concorrente esterno. Nonostante si sia detto tutto e il contrario di tutto, Skioffi è ...

Amici 19 - Barbara Palombelli da Maria De Filippi. Il giudizio su Skioffi : Skioffi fuori da Amici 19? Barbara Palombelli tra la commissione di Maria De Filippi Al momento Skioffi un allievo a tutti gli effetti di Amici 19. Il ragazzo ha fatto discutere per il contenuto sessista delle sue canzoni. Nonostante le posizioni prese in passato dal Telefono Rosa e da alcuni politici, Skioffi si è presentato ai provini di Amici 19. L’indignazione è dilagata anche sui social e ci si continua a chiedere come è possibile che ...

Maria De Filippi : «A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 - Amici Celebrities è stato un grande successo. La querela di Milly? Esagerata» : Maria De Filippi A un mese dalla fine di Amici Celebrities, Maria De Filippi fa un bilancio della prima edizione vip del talent show, che ha condotto nelle prime tre puntate, prima di lasciare spazio a Michelle Hunziker. Gli ascolti nel complesso non hanno brillato (partito al 20.61% di share, ha chiuso con la finale al 15.82%), ma dati alla mano – eccetto il sabato con Tú sí que vales – Canale 5 non sta facendo di certo numeri ...

Amici Celebrities si rifarà? Maria De Filippi difende Michelle : “Milly esagerata” : Maria De Filippi fa un resoconto su Amici Celebrities: probabile la seconda edizione A un mese dalla finale di Amici Celebrities è tempo di bilanci per Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto un resoconto della prima edizione del nuovo programma in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La presentatrice, che ha condotto […] L'articolo Amici Celebrities si rifarà? Maria De Filippi difende Michelle: “Milly ...

Alessandro Zarino ad Amici 19 dopo UeD : Maria annuncia nuovo ruolo : Amici 19, arriva Alessandro Zarino da Uomini e Donne: l’ex tronista reclutato da Maria De Filippi Alessandro Zarino ad Amici 19 è senz’altro la notizia del giorno, arrivata del tutto inaspettatamente dallo studio di Uomini e Donne. Proprio quando sembrava che la frattura tra Alessandro e la redazione fosse insanabile, Maria De Filippi ha messo […] L'articolo Alessandro Zarino ad Amici 19 dopo UeD: Maria annuncia nuovo ruolo ...

Amici - il clamoroso abbandono di Devil A : lascia Sanremo Giovani per Maria De Filippi : lascia Sanremo Giovani per Maria De Filippi. A poco meno di una settimana dall’inizio della fase eliminatoria, che porterà alla scelta di cinque delle otto nuove proposte che gareggeranno a Sanremo 2020, l’organizzazione della kermesse canora ha infatti dovuto provvedere alla sostituzione di Devil A

Amici 19 - confronto tra Maria De Filippi e Skioffi : annunciato il provvedimento : In seguito alle numerose polemiche che hanno coinvolto Skioffi, il rapper si è sfogato nel day time.

Amici 19 : Maria De Filippi e Skioffi - ossia come si costruisce per la tv un caso prima che il programma vada in onda : prima ancora che venisse registrata la puntata d'esordio stagionale (venerdì scorso), quella della formazione della classe, Maria De Filippi aveva già chiaro nella mente che la partecipazione di Skioffi (al momento è in ballottaggio con Gabriele) avrebbe sollevato un polverone acchiappa-ascolti pro Amici 19. Lo si evince dal fatto che giovedì scorso aveva affrontato direttamente con il rapper il caso delle polemiche per i suoi testi ...

Amici Skioffi e Maria - il confronto dopo le polemiche : annunciato provvedimento : Skioffi dopo le polemiche, ad Amici il chiarimento su Yolandi Skioffi ha finalmente parlato della polemica che lo ha travolto, e bisogna dire che ha fatto bene a non ignorarla, sia per la gravità dei contenuti che si leggono in Yolandi sia perché il suo sfogo ha permesso al pubblico di farsi un’idea più completa, […] L'articolo Amici Skioffi e Maria, il confronto dopo le polemiche: annunciato provvedimento proviene da Gossip e Tv.

Amici di Maria De Filippi : Skioffi è a rischio esclusione? : Skioffi escluso da Amici di Maria De Filippi? Nei suoi testi violenza e femminicidio La classe di Amici 19 si è formata con la prima puntata andata in onda sabato 16 settembre. I professori del talent di Maria De Filippi hanno selezionato quindici allievi, cinque ballerini e dieci cantanti, che d’ora in avanti dovranno mettere in campo tutto il loro talento per tenersi stretto il banco assegnato e non essere buttati fuori da chi verrà ...