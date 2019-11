Sci di fondo | Sprint femminile Ruka 2019 | Maiken Caspersen Falla festeggia la ventesima

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : sprint stregata per gli azzurri - Pellegrino fuori ai quarti - De Fabiani 23°. Vince Klaebo : Non sorride ai colori italiani l’incipit della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo: la sprint in tecnica classica che oggi in Finlandia ha aperto il Ruka Triple, mini-tour inaugurale del circuito maggiore, ha visto l’eliminazione degli azzurri ai quarti di finale. Francesco De Fabiani, miglior atleta nostrano, è 23°, Federico Pellegrino è 26°, mentre Maicol Rastelli è 27° nella prova dominata dal norvegese Johanes Hoesflot ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra : Pellegrino - Laurent e Scardoni fuori ai quarti. Norvegia padrona : Klaebo e Falla ok : 14.08: Appuntamento a domani per le prime gare distance. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.07: Gli azzurri, dopo una mattinata trionfale in qualificazione, patiscono neve e sci non preparati a dovere ed escono tutti di scena ai quarti di finale. Ci sarà tempo per rfiarsi: la condizione appare buona 14.06: Norvegia padrona, come sempre, nella ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra : Pellegrino - Laurent e Scardoni litigano con gli Sci e si spengono ai quarti : 13.42: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Halfvarsson (Swe), Haeggstroem (Swe), Iversen (Nor), Peterson (Swe), Chanavat (Fra) 13.41: Klaebo vince in scioltezza la prima semifinale, secondo posto per Bolshunov, poi per il ripescaggio Svensson e Semikov 13.40: Klaebo vola in salita. Non si ferma mai 13.36: E' il momento della prima ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Laurent a caccia delle semifinali! Scardoni out ai quarti. Pellegrino vuole la finale : 12.51: E' il momento della quinta e ultima semifinale con Greta Laurent che se la vedrà con Gimmler (Ger), Hagstroem (Swe), Ribom (Swe), Visnar (Slo) e Niskanen (Fin) 12.50: Sundling vince la quarta batteria, davanmti a Lampic, poi Nepryaeva e Diggins che al momento sarebbero le due ripescate 12.50: Nepryaeva e Lampic davanti in salita 12.47: Quarta ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : show pazzesco di Scardoni e Laurent! Bene Pellegrino - dalle 12.30 le finali : LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FEMMINILI: Scardoni PRIMA E LAURENT TERZA! LA CRONACA DELLE QUALIFICHE MASCHILI: 3° FEDERICO Pellegrino 11.13: Si chiude qui la qualificazione maschile con tre azzurri nei quarti di finale 11.08: Sette i finlandesi nei quarti di finale, quattro russi, quattro norvegesi, tre francesi e tre italiani 11.07: Salvadori esce dai primi ...

Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 : Klaebo comanda le qualificazioni - Federico Pellegrino terzo. Bella prova di Rastelli - 14° : C’è subito il marchio di Johannes Klaebo sulla Sprint a tecnica classica che apre la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020 a Ruka, in Finlandia. Sui 1400 metri del percorso finnico, il norvegese, detentore della Sfera di Cristallo, va subito al comando con il tempo di 2’37″42, mettendosi alle spalle il connazionale Erik Valnes, Campione del Mondo Under 23 di specialità nel 2018, per 1″52 e il nostro Federico ...

Sci di fondo - Sprint femminile Ruka 2019 : partenza a razzo per Lucia Scardoni e Greta Laurent - prima e terza nelle qualificazioni! : Clamoroso, e bellissimo per i colori italiani, esito delle qualificazioni per la prima gara Sprint dell’anno a Ruka, in Finlandia, che fa da apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Lucia Scardoni e Greta Laurent, infatti, conquistano il primo e il terzo posto con i tempi, rispettivamente, di 3’03″01 e di 3’05″15 sui 1400 metri finnici, mettendosi alle spalle un notevole gruppo di partecipanti con ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Grande Italia al femminile : Scardoni prima e Laurent terza! Federico Pellegrino insegue la finale : 10.21: Comarella è 66ma ed esce subito di scena 10.20: La finlandese Niskanen spinge fuori Heidi Weng dalle 30 10.19: Salve, al momento Tyril e Heidi Weng, rispettivamente 29ma e 30ma 10.17: Così le prime 10: Scardoni, Bjornsen, Laurent, Caldwell, Stenseth, Falla, Lampic, Parmakoski, Jacobsen, Nilsson 10.16: Purtroppo esce di scena Ganz, con l'inserimento ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino insegue la finale in tecnica classica : 9.45: 15′ al via delle qualifiche, quindi, di queste Sprint a tecnica classica. 9.42: In questo format la Norvegia è dominatrice indiscussa, avendo vinto ben 10 delle 13 Sprint andate in scena. In particolare possono vantare due successi Ola Vigen Hattestad (2008, 2009) ed Eirik Brandsdal (2013, 2014). 9.39: Grandi aspettative per quanto riguarda ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 oggi : orario d’inizio - programma e streaming delle sprint : Lo sci di fondo oggi, venerdì 29 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per le sprint odierne in tecnica classica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Del Fabbro - Daprà e Graz guidano la NextGen dell’Italia : Non ci saranno solo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sull’agenda dello sci di fondo italiano nella stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 che comincerà domani a Ruka, in Finlandia. C’è, infatti, un lato giovane della pattuglia azzurra che sta pian piano facendosi largo nel panorama internazionale. Andiamo a scoprire i principali possibili protagonisti del futuro in chiave tricolore. Dei nomi che, nei prossimi anni, potremmo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : l’Italia parte in difesa in un contesto da sempre ostico : Venerdì 29 novembre la XXXIX edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo prenderà il via da Ruka, in Finlandia, con un mini-tour di tre giorni. Andiamo a vedere quali sono il programma e i precedenti storici della location che terrà a battesimo la nuova stagione. Ruka, stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo, è entrata nel calendario del massimo circuito a partire dall’inverno 2002-2003 e da allora non ne è più uscita. ...