Fdi | in alloggi Erp forti disagi per riscaldamenti spenti

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – “Gli inquilini delle migliaia di abitazioni Erp, oltre ad essere stati abbandonati senza ricevere alcuna manutenzione degli edifici, continuano a segnalare la mancanza di riscaldamento nelle loro abitazioni e cio’ e’ fonte di, specie per bambini, disabili ed anziani che con il freddo pungente rischiano di ammalarsi seriamente. Da settimane continuano a pervenirci numerose segnalazioni dai cittadini e, visto il totale disinteresse su questa vicenda della giunta Raggi e, nel V municipio, dei grillini presieduti dal presidente Boccuzzi, stiamo quotidianamente predisponendo continue note per sollecitare la riattivazione e la messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento in complessi immobiliari abitati da migliaia di famiglie, come nel caso di via Tranquillo Cremona a Tor Sapienza, di via dei Larici, viale della Primavera e strade limitrofe a ...

