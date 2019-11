Skoda Superb iV - Al volante dellibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non capita spesso di lanciare simultaneamente un modello elettrico e uno ibrido-in, specie se si tratta di prime assolute nella storia di un costruttore: il riferimento è allache, insieme alla Citigo iV a trazione elettrica, ha lanciato laiV, librida alla spina che arriverà nelle concessionarie a febbraio. La vettura sarà proposta con carrozzeria berlina e wagon in quattro allestimenti Executive, Style (annovera virtual cockpit e cruise control adattivo), SportLine (completa di fari adattivi full Led Matrix e interni rivestiti d'Alcantara e pelle) e L&K con prezzi compresi fra 39.400 e 48.100 euro. Convincono assetto e sprint. LaiV spinge bene sin da subito: se le batterie sono cariche, infatti, il motore elettrico sincrono trifase a magneti permanenti da 136 CV, integrato nel cambio doppia frizione a sei rapporti, eroga istantaneamente la sua potenza, ...

