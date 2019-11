Roma corsara a Istanbul | 0-3 al Basaksheir | manca un solo punto per i sedicesimi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019)– Vince la. Espugnata Instanbul passeggiando 3-0 sui padroni di casa del. Le reti, tutte a cavallo tra la mezz’ora e il 45esimo minuto del primo tempo, portano in nomi di Jordan Veretout, Justin Kluivert e di Edin Dzeko. I giallorossi salgono così a quota 8 punti in classifica insieme al Borussia Monchengladbach, dietro ai tedesciper gli scontri diretti, mentre i turchi restano a 7 e il Wolfsberg a 4. Gli austriaci, già eliminati, saranno l’ultimo ostacolo tra il girone e l’accesso aidi finale: basta unper la qualificazione. Fonseca schiera l’11 tipo dando segnale di quanto tenesse al match di oggi Al Fatih Terim stadium diFonseca opta per l’artiglieria pesante, scegliendo di non risparmiare nessun titolare confutando la delicatezza della partita. Unica mossa a sorpresa Santon preferito a ...

