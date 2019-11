Progetto mobilita’ per Castel Romano Designer Outlet | navetta non-stop dalla fermata

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) 1 E 2 DICEMBRE TRASPORTO GRATUITO PER IL BLACK FRIDAY. RICERCA PROMETEIA: 213 MILIONI DI EURO ANNUI L’IMPATTO DEL CENTRO MCARTHURGLEN NEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE Un nuovodi mobilità a favore di cittadini romani e turisti. Viene presentato oggi ail servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal 1° dicembre da e per ladella Metro di Eur Palasport, chestessa data diventa Eur Palasportgrazie alla partnership con Atac. Unaspeciale, a cura del partner tecnico delCilia, partirà dalle 10.00 del mattino ogni ora sino alle 19.00 da Viale America 250, in prossimità del Bar Belvedere, e porterà in soli 15 minuti a. L’ultima corsa partirà alle 19.30 dal Centro McArthurGlen. Il costo è di 5 euro a biglietto per andata e ritorno: il titolo di viaggio ...

