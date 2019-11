Grande Fratello 2020 a rischio | novità in vista per Barbara D’Urso?

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 28 novembre 2019)D’Urso:17 rinviato?inper la conduttrice di Pomeriggio 5 Il 7 gennaio la porta rossa delVip si aprirà per la quarta edizione che sarà condotta da Alfonso Signorini e che vedrà la presenza di Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Il reality più spiato d’Italia doveva fare il suo debutto a ottobre scorso, ma Mediaset ha deciso di posticiparlo ad inizio. Come era immaginabile, questo slittamento potrebbe causare una reazione a catena sugli altri reality. Come fa sapere Dagospia, a fine marzo sarebbe preL’Isola dei Famosi, mentre il17 did’Urso sarebbe a. Il reality potrebbe slittare alla prossima stagione televisiva, magari con una edizione celebrativa per i vent’anni di messa in onda. La conduttrice di Pomeriggio 5, dunque, quest’anno potrebbe fare a meno ...

