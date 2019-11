Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 29 novembre 2019) Cosa nostra, Totò, i servizi segreti deviati, la morte della principessa Diana, i Rothschild… Irruente, apocalittico, spettacolare, scettico e anticonformista Alessandrospiega in questa letcio magistralis le teorie del. In occasione del lancio degli abbonamenti del Primato Nazionale, in un convegno organizzato a Milano,ha illustrato... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Da Totò Riina ai minibot di Salvini Sovranismo, la lezione di Meluzzi - Affaritaliani : Da Totò Riina ai minibot di Salvini. Sovranismo, la lezione di Meluzzi - fallujaj2008 : @espressonline @repubblica @GiovanniTizian @emifittipaldi Ho detto sempre se mandiamo al governo: Totò Riina, valan… -