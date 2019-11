Oroscopo 2-8 dicembre - settimana stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo dal 2 all’8 dicembre annuncia una settimana piena di attività e faccende. Con le festività natalizie alle porte, ciascun segno avrà un bel po’ di lavoro da recuperare e ultimare. I nati del Cancro e della Bilancia vivranno una stellare settimana in cui dovranno occuparsi degli addobbi, come da tradizione. Qualcuno farà una serie di acquisti inaspettati e molti altri dovranno prendere delle importanti decisioni. Scopriamo cosa ...

Tumori : al Gemelli il primo farmaco per il Cancro al pancreas da “geni Jolie” : Al via al policlinico Gemelli Irccs di Roma il programma per l’uso compassionevole del primo farmaco per il cancro al pancreas legato alla mutazione dei geni Brca, la stessa dell’attrice Angelina Jolie. L’alterazione in questione, nota per aumentare il rischio di Tumori del seno e dell’ovaio, è ora nel mirino anche per l’insorgenza della neoplasia al pancreas, una delle più aggressive. Colpire la mutazione con un ...

L'oroscopo di domani 28 novembre - previsioni da Ariete a Vergine : buon giovedì per Cancro : L'oroscopo di domani giovedì 28 novembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline del giorno, ci sono anche le predizioni astrali su amore e lavoro che, come da titolo, in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a declamare il probabile andamento riservato alla giornata in analisi, con piacere segnaliamo la presenta ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 27 novembre : Cancro sincero - Bilancia frizzante : Gli astri, nelL'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 27 novembre, esigono chiarezza da ciascun segno zodiacale e spronano a fare discernimento nei propri cuori per poi affrontare le situazioni sentimentali con maggiore consapevolezza. Non saranno ammesse scorciatoie nelle previsioni astrologiche seguenti, i simboli dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore dovranno affrontare le situazioni con maggiore coraggio e un'apertura ...

Sara Mandas non ce l’ha fatta. È morta la mamma che raccontò sui social la lotta contro il Cancro : Sara Mandas non ce l’ha fatta. È morta a 30 anni la mamma di Conegliano, alla quale era stato diagnosticato un tumore al fegato a gennaio di quest’anno. Sui social, Sara aveva raccontato la sua battaglia, senza nascondere le difficoltà, sempre col sorriso, con i figli al suo fianco. Si legge sulla Tribuna di Treviso: Sara abitava a Conegliano assieme al compagno Giuseppe Greco, di professione corriere, e i ...

L'oroscopo di mercoledì 27 novembre : Mercurio in trigono a Cancro - Scorpione irresistibile : Durante la giornata di mercoledì 27 novembre, i nativi Cancro saranno in sintonia con il partner, grazie anche ad un po’ di buona sorte fornita dal pianeta Mercurio, mentre Venere perfeziona il suo transito verso il segno del Capricorno, permettendo loro di avere un formidabile intuito sul posto di lavoro. Toro terrà ben a mente i propri rapporti familiari, mentre Marte e Plutone spalleggeranno i nativi Scorpione, aumentando l'intesa di coppia. ...

L'oroscopo del giorno 27 novembre : Cancro insoddisfatto - recupera la Vergine : Una nuova settimana è da poco iniziata e con essa il mese di novembre sta per volgere al termine: vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute per i dodici segni per la giornata di mercoledì 27 novembre. Inizia per la Vergine un momento di recupero, le prossime giornate infatti si riveleranno vantaggiose sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle sorridono al Capricorno, che con l'avvicinarsi della ...

L'oroscopo di domani 27 novembre e classifica : progetti ambiziosi per Cancro e Pesci : L'oroscopo di domani 27 novembre, è pronto a rivelare che mercoledì sarà per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna crescente favorisce i progetti, la comunicazione e la voglia di indipendenza. Per questo in molti desidereranno starsene da soli, magari a riflettere sulla propria vita oppure a cercare di capire che strada prendere. Nonostante ciò, questa sarà anche una giornata particolarmente uggiosa. Tuttavia, i segni d'acqua, come Cancro, ...

L'oroscopo del 26 novembre : Toro felice - Cancro sotto stress : L'oroscopo di martedì 26 novembre vedrà Gemelli e Vergine alla prese con un incontro inaspettato, mentre Leone e Pesci avranno delle grosse soddisfazioni. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco....Continua a leggere

Oroscopo 27 novembre : Bilancia sotto pressione - dubbi di coppia per Cancro : L’Oroscopo del 27 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno le stelle per ciascun segno in questo ultimo mercoledì del mese. Emergono opportunità, acquisti, incontri e discussioni in famiglia. Gli astri parlano di dubbi di coppia per i nativi del Cancro e vedono la Bilancia fortemente pressata. Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: possibili incontri per i single, potrebbe nascere un amore. Chi è già impegnato ...

Cancro del colon : ecco il modo migliore per prevenirlo e rallentarne la progressione : L’esercizio fisico rallenta la progressione della malattia e riduce gli effetti collaterali delle terapie per i pazienti con tumore del colon in fase avanzata. È risaputo che praticare regolarmente un’attività fisica riduce il rischio di sviluppare il Cancro del colon-retto. Uno studio americano i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Clinical Oncology dimostra però che l’attività fisica è molto utile anche per coloro che ...

Malaburocrazia - il Cancro che nessun vuol curare : Domenico Ferrara ?Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/ferrara/2019/11/25/Malaburocrazia-il-cancro-che-nessun-vuol-curare/Malaburocrazia, cancroche nessuno vuol curare

Oroscopo Cancro - dicembre : problematiche in amore - Marte porterà un buon recupero fisico : Il mese di novembre sta per volgere al termine, vediamo dunque quali sono di presagi degli astri e delle stelle per l’ultimo mese dell’anno per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno del Cancro. In amore potrebbe rivelarsi un mese sottotono, non mancheranno liti e discussioni e fare nuovi incontri potrebbe essere più difficile del previsto. Anche in ambito lavorativo non mancheranno le agitazioni, potrebbero ...