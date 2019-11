Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Io sono a casa,, depressa, esi sono dimenticati di me”.è stata l’icona della trasgressione italiana (e lo è ancora, in quanto transessuale più famosa). Oggi, 65enne, è ancora un pozzo di energia. Eppure, di lei, non si sente più parlare. Da almeno tre anni non appare in televisione, se non grazie a Le Iene che lededicato un servizio per raccontare la sua battaglia contro la leucemia. “Vorrei che questa intervista si intitolasse una voce dall’inferno”. Perché?. “Perché il mio è un grido di dolore. Ho passato l’inferno per tutta la mia vita”. Si commuoverà spesso durante la nostra conversazione:è pronta a raccontarsi come non ha mai fatto prima. “Perché, nel mondo della televisione, misfruttata e poi dimenticata? Eppure io ho fatto del bene a tante persone, ho aiutatoquando ero al top del successo. ...

FQMagazineit : Maurizia Paradiso: “Sono sola, mi hanno abbandonata tutti, mi considerano già morta. Vorrei solo essere ascoltata,… - Italia_Notizie : Maurizia Paradiso: “Sono sola, mi hanno abbandonata tutti, mi considerano già morta. Vorrei solo essere ascoltata,… - 2015blackdog : RT @2015blackdog: ciao Gasparri, ti saluta Maurizia Paradiso #lariachetira -