Il Po continua a far paura sbloccati i fondi per il Mose

Joker continua a far parlare di sé - il film nasconderebbe un conto alla rovescia : Mentre tutti pensavano di aver letto e visto tutto quello che si poteva leggere e vedere sulla pellicola Joker, un'altra incredibile verità è emersa dalla lettura attenta delle scene del film. Una enigmatica sequenza di numeri, in ordine decrescente, un vero e proprio conto alla rovescia, che si nasconderebbe nel film che ha superato un miliardo di dollari di incassi, rendendo alla produzione ben 16 volte quanto speso. Secondo un professore ...

Italia Viva continua a crescere mentre i partiti di governo calano. E allora che fare? : Dopo qualche mese dalla nascita del nuovo governo è doveroso fare qualche riflessione. Stando ai sondaggi, quasi tutti i partiti di governo perdono consensi. Infatti, mentre 5Stelle, Pd e Leu scendono nelle percentuali, l’unica formazione politica all’interno dell’esecutivo che cresce è Italia Viva. La Lega e gli altri partiti di opposizione, invece, continuano a crescere. Proviamo a capirne i motivi. I 5Stelle sono oramai senza più un futuro ...

Da un anno è morto d’infarto ma continua a inviare mail ad amici e parenti : Un mistero inspiegabile quello reso noto dal noto sito britannico Daily mail. Un uomo di Londra di 50 anni è morto per un improvviso malore. Il suo cuore non ha resistito a un infarto. Ma i suoi parenti e amici continuano ad avere, molto stranamente, notizie dell’uomo. L’uomo è morto da un anno, ma dal suo account di posta elettronica continuano a essere inviate email a amici e parenti . I tecnici della Polizia ...

La farsa continua : rigore di De Ligt (mani) - non dato. Gomitata di Ronaldo - non espulso : L’undicesima giornata del campionato di Serie A conferma la tradizione. Nel pomeriggio, il Napoli perde 2-1 a Rom.a L’arbitro Rocchi assegna due rigori contro il Napoli. Secondo noi, ci sono entrambi. Uno, il primo, viene parato da Meret. Due falli di mano. In serata, si gioco il derby Torino-Juventus. L’arbitro è Doveri. Incredibile la sua prestazione. De Ligt si rende protagonista di un altro fallo di mano. Ma l’arbitro ...

Roma-Napoli - Zaniolo : “voglio continuare a segnare. Terzo posto? Ce la possiamo fare” : Una stella brilla nell’universo della Roma. Il protagonista del momento è Nicolò Zaniolo, protagonista anche oggi contro il Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole: “sono felice per questo periodo e spero di continuare cosi’ e segnare tanti altri gol. Terzo posto? Abbiamo grandi mezzi. Ce la possiamo fare e lo stiamo dimostrando”. Una rete dunque importante, che permette ai ...

Le ultime dai campi – L’attacco del Parma continua a perdere pezzi : novità per Linetty - Berenguer e Farias : Le squadre di Serie A si preparano alla nona giornata. Tante le notizie che arrivano dagli allenamenti. JUVENTUS – Archiviato anche il secondo successo in tre partite di Champions League, la squadra è tornata nuovamente ad allenarsi al Training Center della Continassa in vista del prossimo impegno, quello di sabato pomeriggio quando alle 15 affronterà il Lecce allo Stadio Via del Mare. I giocatori maggiormente impegnati ieri sera ...

FINANZA/ Gli errori su euro e austerità che continuano a far danni : Le distanze tra ricchi e poveri stanno aumentando, non solo in Italia. È la prova dei danni dell'austerità e del sistema euro

Borgo di 77 anime senza dipendenti comunali - la sindaca 'tuttofare' : "Se continua così si chiude" : La situazione del Comune di Argentera, in provincia di Cuneo e al confine con la Francia. La sindaca Monica Ciaburro lancia...

“Fare le cose difficili” : priorità alla scuola e a una formazione continua - trasversale e politecnica : Ecco la lezione di un grande maestro, Gianni Rodari: “È difficile fare le cose difficili:/ parlare al sordo,/ mostrare la rosa al cieco./ Bambini, imparate a fare cose difficili:/ dare la mano al cieco,/ cantare per il sordo,/ liberare gli schiavi che si credono liberi”.Rodari è stato uno scrittore molto amato da generazioni di genitori, che hanno letto le sue “Favole al telefono” e “Il libro delle ...

Il futuro è roseo per gli smartphone 5G - mentre niente da fare per i tablet che continuano a perdere terreno : Gli smartphone 5G sono in piena fase di crescita mentre il mercato dei tablet fa altro che perdere terreno anno dopo anno L'articolo Il futuro è roseo per gli smartphone 5G, mentre niente da fare per i tablet che continuano a perdere terreno proviene da TuttoAndroid.

Migranti : De Cristofaro - ‘3 ottobre è memoria a metà - stragi continuano a ripetersi’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Mi piacerebbe tornare a Lampedusa negli anni che verranno per celebrare la ‘Giornata della memoria’ considerandola davvero un fatto passato, perché il vero dramma con il quale ci confrontiamo è che la memoria del 3 ottobre 2013 non è un fatto passato perché nel corso di questi anni la strage è continuata e quindi è una memoria a metà”. Così il sottosegretario all’Istruzione ...

Qualità - intensità e una rosa da far invidia : Sarri continua a plasmare la sua Juventus nel dominio sul Leverkusen : Maurizio Sarri plasma la Juventus a sua immagine: Qualità e intensità, cambiano moduli e uomini, ma il risultato è sempre lo stesso. Leverkusen dominato e primi 3 punti in Champions League Dopo un inizio di stagione con qualche titubanza sul piano del gioco, la Juventus sta inziando ad assimilare la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. Cambiano i moduli, cambiano gli uomini, ma il risultato a fine partita resta sempre la vittoria. Marco ...