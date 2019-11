Trova un cane in un’auto rubata e lo adotta | “Adesso l’agente e Victor sono migliori

Ricoverato dopo ictus - il suo cane lo va a Trovare : paziente torna a parlare per la prima volta : Tanta emozione, ma non solo. Quando ha visto il suo cagnolino è riuscito per la prima volta a pronunciare spontaneamente...

Trova un animale davanti casa e scopre che è un Dingo - cane selvatico originario di 5.500 anni fa : Una donna australiana ha sentito un animale piangere in giardino e scoperto che non si trattava di un cane né di una volpe, bensì di un Dingo molto probabilmente caduto dagli artigli di un'aquila che l'aveva cacciato poco prima.Continua a leggere

Bari - ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro - e nonostante l’appello disperato della padrona - lo fanno riTrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

Bari - rubano l’auto ma non si accorgono che c’è il cane : Zeus riTrovato morto : Dopo il furto della vettura con l'animale dentro, la proprietaria aveva lanciato diversi appelli online rilanciati su social da decine di persone. Per giorni si è sperato c di trovarlo in vita e che stesse bene ma Zeus purtroppo è stato ritrovato senza vita martedì.Continua a leggere

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Reyer Venezia Trova con continuità il canestro dall’arco ed espugna il campo della Rytas Vilnius : La Reyer Venezia domina per venti minuti sul campo dei lituani del Rytas Vilnius e tanto basta ai lagunari per ottenere il primo successo esterno di questa Eurocup. I ragazzi di coach Walter de Raffaele vincono grazie a una difesa che, terzo quarto a parte, ha saputo limitare al meglio i rivali e alla giornata di grazia di molti dalla linea dei tre punti. Infatti, i campioni d’Italia in carica segnano ben 14 delle 31 triple tentate. Il ...

Mamma e figlio Trovati morti in casa insieme al loro cane : Il dramma a Gavirate, in provincia di Varese. La tragedia forse causata dal malfunzionamento di uno scaldabagno

Gli rubano il cane - bimbo disegna volantini per riTrovarlo : gara di solidarietà per aiutarlo : Una storia a lieto fine, grazie anche al potere della Rete: i volantini disegnati a mano dall'inconsolabile padroncino sono...

Bimbo di 7 anni disegna sui volantini il suo cane rapito e lo riTrova dopo pochi giorni : Camron Andrews, sette anni, ha disegnato su un foglio di carta bianco un ritratto quanto più fedele possibile di Ralph, il suo fedele amico a quattro zampe. Camron ha preso matite e colori e realizzato uno ad uno dei volantini distribuendoli poi in tutti i luoghi più frequentati della città Stockpor, nel Regno Unito. In questo modo ha ritrovato l'animale.Continua a leggere

Cane Trovato morto con un peso legato al collo nel Lago di Como : Una tranquilla giornata sulle sponde del Lago di Como ha riservato una brutta sorpresa a un gruppo di passanti che, sul pelo dell’acqua, hanno notato qualcosa di strano. Quando la corrente ha portato la “cosa” verso la riva, si sono accorti purtroppo che non si trattava di un oggetto ma di un Cane – tipo pitbull – morto. Il particolare agghiacciante, però, era che al collo aveva una corda con un peso legata intorno al collo. I presenti hanno ...

Va a passeggio con il cane e Trova oltre un chilo di eroina : Come tutti i pomeriggi un 72enne era uscito in compagnia del suo cane, passeggiando nel parco di Valle Anzuca a Francavilla al Mare. Ma improvvisamente, proprio in un punto molto frequentato dai bambini, il pastore tedesco ha trascinato il padrone verso la direzione da cui proveniva l'odore degli involucri: l'uomo si è trovato davanti uno scatolone coperto al cui interno vi era un chilo e mezzo di eroina e, dopo averlo aperto e quindi essendo ...

“Un totale miracolo” : cane Trovato vivo sotto le macerie un mese dopo la devastazione dell’uragano Dorian alle Bahamas [FOTO] : Oltre un mese dopo che l’uragano Dorian ha devastato le Bahamas, i volontari al lavoro tra le macerie e i detriti non potevano credere a quello che stavano vedendo: un cane scheletrico intrappolato sotto un cumulo di condizionatori d’aria a Marsh Harbour (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Oh mio Dio, guarda quella coda che si agita”, ha detto incredulo Sean Irion, un volontario del Big Dog Ranch Rescue. Irion ...

RiTrova il cane scomparso dopo 4 anni : l'abbraccio è emozionante : Un giovane canadese, Mike Plas, ha postato su Facebook il video in cui riabbraccia il suo cane Jack, di cui si erano perse...