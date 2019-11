Torna Spelacchio | 8 dicembre Raggi inaugura albero piazza Venezia

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – L’di Natale di Roma ‘. Sara’ un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di oltre 22 metri di altezza e proveniente da Cittiglio (Varese). Sara’ illuminato con 80mila luci led e decorato con 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve. Adrlo, come da tradizione, il prossimo 8sara’ la sindaca di Roma Virginia. Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionaledi Natale e’ stata IGPDecaux. I costi totali dell’allestimento sono a carico dello sponsor Netflix. L’operazione, quindi, per l’Amministrazione comunale e’ a costo zero. L’di Natale, illuminato con luci led a basso consumo energetico, rimarra’ acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio 2020. I colori predominanti per luci e addobbi ...

