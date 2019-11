Statua di ghiaccio del mercatino di Natale si spacca e cade | bimbo di due anni muore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Un bambino di dueè morto colpito da una scultura diposta come attrazione di undi. È successo intorno alle 20 di domenica 24 novembre in Lussemburgo: secondo le prime ricostruzioni, la scultura disi èta ed è caduta, colpendo il bambino. Inutili i soccorsi immediati: il piccolo è morto in ambulanza, come ha riferito la polizia. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio involontario, secondo fonti giudiziarie, lanciando anche un appello a eventuali testimoni: il realizzatore dell’opera, Samuel Girault, ha detto infatti agli inquirenti che “la scultura non potevare da sola“, anche perché aveva una base di “almeno 2 tonnellate“. L'articolodideldisidi dueschiacciato proviene da Il Fatto Quotidiano.

