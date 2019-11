Autostrada A26 - creato un bypass e aperta una corsia per ogni senso di marcia. Perquisiti dalla Finanza gli uffici di Spea. Toti : «Ho chiesto di avere pedaggi gratis in Liguria» : Vertice tra la ministra De Micheli e Aspi. Ripercussioni sul traffico sul nodo Autostradale e cittadino genovese, Bucci: «Mezzi Amt gratis fino a cessata emergenza»

**A26 : Mit - viabilità tratto Autostradale verrà riaperta alle 10.30** : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Su richiesta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli la viabilità del tratto autostradale A26 verrà riaperta alle 10.30. La decisione è stata presa durante la riunione tra la ministra e i vertici Aspi ancora in corso, convocata d’urgenza ieri

Autostrada A26 : verso la riapertura di una corsia per ogni senso di marcia : Entro le 12 sarà riaperta parzialmente l'Autostrada A26, tra l'allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone. Avverrà grazie a uno scambio di carreggiata che consentirà il transito su una corsia per ogni senso di marcia

A26 - entro le 12 riaprirà una corsia per senso di marcia. Bucci : “Trasporto pubblico e pedaggi Autostradali siano gratuiti” : Per evitare che Genova resti isolata, entro le 12 di martedì sarà riaperta parzialmente l’autostrada A26, tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone. Uno scambio di carreggiata consentirà il transito su una corsia per ogni senso di marcia. La decisione, comunicata in mattinata da Autostrade, permetterà comunque di svolgere le verifiche tecniche sui viadotti Fado e Pecetti ritenuti ammalorati e non sicuri dalla procura di Genova che ...

L'Autostrada A26 è stata chiusa per verifiche sui viadotti : La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta delL'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con L'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura, riferisce una nota, viene assunta per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale ...