Vieste | i cani dati in adozione davanti alle chiese

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Emanuela Carucci Un'iniziativa dal titolo "Tutti a casa per Natale" promossa dai volontari della lega nazionale per la difesa del cane Si chiamano Zeus, Milo, Shirley, Cleopatra e Wonder e sono i cinqueospitati dalle sanitario di, un Comune in provincia di Foggia, che cercano casa. Per questo i volontari della Lndc (la lega nazionale per la difesa del cane) ha promosso un'iniziativa davvero singolare per dare dei padroni agli amici a quattro zampe. Titolo dell'iniziativa è "Tutti a casa per Natale". La particolarità di questa iniziativa è che è stata promossa in collaborazione con cinque parrocchie die fa parte di un progetto più grande, "Zeroinle". gry 1789764 Ogni chiesa, con l'aiuto della propria comunità di fedeli, sarà "madrina di" di uno degli ultimi cinquerimasti nelle comunale. Durante la messa della ...

