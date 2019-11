Tennis | l’Italia può lottare per la Coppa Davis in futuro L’ascesa di Sinner | il

Tennis - l’Italia è la Nazione più vincente nei Challenger : 15 sigilli nel 2019. Sinner - Berrettini e Mager dominano : La stagione del Tennis si sta per concludere, domenica pomeriggio si disputerà la Finale della Coppa Davis e contemporaneamente andranno in scena gli atti conclusivi dell’ultimo torneo Challenger in quel di Maia. I giocatori potranno poi godersi un mese di dicembre relativamente di riposo prima di tornare in campo già a inizio gennaio con la ATP Cup, la nuova competizione a squadre che servirà come manifestazione di avvicinamento agli ...

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis di Tennis : L’Italia è stata eliminata nei gironi del Gruppo Mondiale della Coppa Davis, cioè la nuova fase finale del più importante torneo per nazionali di tennis maschile, che da quest’anno di disputa nel corso di una sola settimana, a Madrid, in Spagna. Dopo

L’Italia Under 21 gioca a Tennis : 6-0 contro l’Armenia - quarta vittoria in 5 gare [FOTO] : L’Italia Under 21 fa sul serio e domina contro l’Armenia, 6-0 il risultato finale contro l’Armenia che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La partita è stata posticipata a causa del brutto tempo su Catania, poi il dominio degli azzurrini. Tre le reti nel primo tempo, al 15′ vantaggio grazie a Kean su assist di Pinamonti. Poi, dieci minuti più tardi, arriva il primo gol in U21 proprio di ...

Tennis - Angelo Binaghi sull’Italia in Coppa Davis : “Siamo tra le favorite - ma ci troviamo in un girone molto difficile” : Un’annata da raccontare ai nipotini quella vissuta dal Tennis maschile italiano: 8 giocatori nella top-100 del ranking, due nella top-15 e un Under19 nella top-80 rappresentano la cartina di tornasole del bel momento del movimento nostrano. Le “imprese” di Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a vincere un match nel Masters di fine anno a Londra, nonché primo azzurro a raggiungere le semifinali di uno Slam e di un 1000 ...

Tennis - ATP Cup 2020 : completato il quadro delle Nazionali qualificate. C’è la Norvegia per l’Italia : L’elenco dei partecipanti all’ATP Cup, che si terrà dal 3 al 12 gennaio 2020 a Brisbane, Perth e Sydney, è completo: gli ultimi sei Paesi, ovvero Bulgaria, Cile, Polonia, Uruguay, Moldavia e Norvegia, si sono qualificati attraverso la classifica ATP Cup per completare il field di 24 squadre. Grigor Dimitrov (Bulgaria), Cristian Garin (Cile), Hubert Hurkacz (Polonia), Pablo Cuevas (Uruguay), Radu Albot (Moldavia) e Casper Ruud ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Milos Raonic non ci sarà contro l’Italia. Convocato al suo posto Brayden Schnur : Il Canada dovrà fare a meno di Milos Raonic alle finali di Coppa Davis 2019. Il numero trentuno del mondo ha fatto sapere di non poter rispondere alla convocazione della sua nazionale e quindi non sarà uno degli avversari dell’Italia, inserita nello stesso girone con presenti anche gli Stati Uniti. Un’assenza sicuramente molto pesante per il Canada, che si affiderà ai suoi “giovani terribili” Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. ...

Tennis - Fognini eliminato al torneo Atp : l’italiano non la prende bene e se la prende con la sua racchetta : Ennesima racchetta rotta per Fabio Fognini, che ancora una volta non è riuscito a contenere un improvviso momento di rabbia (sono noti i suoi scatti d’ira sul campo). Durante il torneo di Parigi-Bercy, l’italiano ha scaraventato a terra la racchetta, spezzandola in due pezzi, dopo aver perso il match valido per gli ottavi di finale. Il Tennista è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov video @TennisTv L'articolo Tennis, ...

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

Tennis – L’italiano Andrea Gaudenzi nuovo Presidente ATP dal 2020 : Gaudenzi sarà il nuovo Presidente dell’ATP a partire dal 2020: traguardo speciale per l’ex professionista italiano L’Italia del Tennis sorride per un traguardo speciale raggiunto da un ex Tennista azzurro, vincitore di tre titoli ATP: Andrea Gaudenzi è stato nominato nuovo Presidente dell’ATP! Il mandato dell’ex professionista, che ha raggiunto il numero 18 del ranking mondiale durante la sua carriera, sarà ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia per le Finals a Madrid. Berrettini e Fognini i riferimenti - Bolelli per il doppio : Il conto alla rovescia è terminato e la sfida alle Finals di Coppa Davis 2019 è stata lanciata. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del Tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi: Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Fognini e Berrettini le punte - Bolelli per il doppio. Sonego e Seppi sperano : Manca un mese alle finali di Coppa Davis 2019, o meglio del nuovo formato, che nulla mantiene e molto stravolge dell’Insalatiera così come s’è conservata lungo gli anni, con la sola eccezione del Challenge Round abolito fin dal 1972 in favore del Gruppo Mondiale. L’Italia, che è arrivata al nuovo e controverso evento di Madrid tramite la non complessa vittoria in India a inizio anno, è inserita in uno dei sei gironi che si ...