Gioia Tauro | maltratta la compagna | lei lo fa denuncia | nella roulotte aveva un

1200 chili di cocaina tra le banane - sequestro record a Gioia Tauro : sequestro record di cocaina al porto di Gioia Tauro: in un container refrigerato adibito al trasporto di banane erano nascosti 1200 kg di cocaina

Reggio Calabria - tra i container di banane nascosti 1200 kg di cocaina : sequestro record a Gioia Tauro : Oltre una tonnellata, quasi 1.200 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati dai carabinieri del carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dalla Guardia di finanza con il supporto dei funzionari dell’Agenzia delle dogane di Gioia Tauro e il concorso operativo di funzionari Europol. La droga era nascosta in 144 imballi celati in un container refrigerato adibito al trasporto di banane. Il container, proveniente dal Sud ...

Cocaina purissima tra le banane al porto di Gioia Tauro - 1.200 chili di droga : vale 250 milioni : La Cocaina era nascosta in 144 pacchi in un container refrigerato adibito al trasporto di banane, proveniente dal Sud America e destinato, secondo quanto è risultato dai documenti di spedizione, in Germania. Si tratta di uno dei sequestri più importanti mai realizzati nel territorio nazionale.Continua a leggere

Gioia Tauro - ivoriano trovato morto nei campi con ferita al collo : Federico Garau Il caso è in mano alla procura della Repubblica di Palmi. Preoccupati dalla prolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Rosarno (Reggio Calabria), dove ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:00, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane cittadino straniero, ...