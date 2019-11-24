LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano traffico rallentato fra Portonaccio - Galla Placidia e Tangenziale Est > Tangen… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-11-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 24-11-2019 ore 16:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 16 : 30 : NULLA E’ CAMBIATO SULLE SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE SUL RESTO DELLA CITTA’ IL Traffico RISULTA SCORREVOLE, ANCHE SE CON LA PIOGGIA SI TENDE AD AVERE UN’ANDATURA PIU’ LENTA , AVENDO UNA VISIBILITA’ MINORE. A TAL PROPOSITO VI RICORDIAMO SE SIETE IN AUTOSTRADA O SUL RACCORDO ANULARE CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ SCENDE ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 15 : 30 : CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE ALTRO INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA NOVENIO BUCCHI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE POCO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . PIU’ INTENSO SULLE STRADE INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE E’ IN SVOLGIMENTO L’INCONTRO DI CALCIO Roma – BRESCIA STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 14 : 30 : POCO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . PIU’ INTENSO SULLE STRADE INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 15.00 SCENDERANNO IN CAMPO LA Roma E IL BRESCIA INTANTO SI STANNO FORMANDO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA Roma FIUMICINO STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA TRA VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. FINO ALLE 5, DEVIAZIONI PER IL ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIALE CASTRENSE E IL BIVIO PER LA A 24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE, RIPERCUSSIONI ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO VERDE RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI. ALLAGAMENTI CHE ANCORA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO SUL PONTE PIETRO NENNI: CHIUSO AL Traffico; il ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 12 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO NOMENTANA-A24. INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA ALTEZZA STAZIONE TIBURTINA. DISAGI, CODE, A PARTIRE DA BATTERIA NOMENTANA. SUL PIAZZALE JONIO INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE MELAINA. DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E QUELLE AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SEBBENE NON SI ESCLUDANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI. ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11 : 30 : DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SEBBENE SIA ANCORA CHIUSO PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO. MIGLIORATA PERÒ LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE, IN PRECEDENZA ALLAGATE, COME VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA PORTUENSE IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DISAGI PER UN ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 10 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTI PONTE PIETRO NENNI, SI TRATTA DEL PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA RALLENTANO IL Traffico TRA VIA DI GENEROSA E VIA DELLE VIGNE. ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, ALLAGAMENTI SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA. SULLA CASSIA DISAGI PER UN INCIDENTE IN ZONA LA ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 09 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO PRATICABILI E INCIDENTI. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL RACCORDO. ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO DA CASETTA MATTEI. INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA VELOCITÀ SULLA CARREGGIATA LATERALE DELLA COLOMBO INCIDENTE PRIMA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 08 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO PRATICABILI E INCIDENTI. A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER CIVITAVECCHIA. ORA CI SONO BREVI CODE. CI RIFERIAMO NATURALMENTE AL TRATTO AUTOSTRADALE VICINO L’AURELIA ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANELLA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL RACCORDO. ALLAGATA LA PORTUENSE ...
Traffico Roma del 24-11-2019 ore 07 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTO MOMENTO STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI. A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, C’È UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER CIVITAVECCHIA. AL MOMENTO BLOCCATO IL Traffico PER CIRCA 2 KM, ARRIVANDO QUINDI DA Roma AL LAURENTINO IN VIA DEGLI ARTIFICIERI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI. PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME. VICINO MONTESPACCATO CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DELLA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 19 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI RALLENTA PER Traffico E LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 00 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 16 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...