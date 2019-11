Malato del Napoli commenta la partita contro il Milan | ”Sempre colpa di ADL”

Liliana Segre è vittima di un revisionismo Malato. Ma con gli orrori del passato non si può giocare : “Il fatto che una donna come Liliana Segre, deportata ad Auschwitz nel 1944 all’età di 13 anni, dopo esser estata respinta dalla Svizzera con la sua famiglia, sopravvissuta al campo con altri 24 bambini sui 776 bimbi italiani ivi deportati, abbia bisogno della scorta per continui attacchi e minacce, è una vera vergogna!”. Le parole di monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo ...

Mamma dona il suo latte dopo la morte prematura del figlio Malato : dopo la morte del figlioletto, appena tre ore dopo la nascita, Sierra Strangfeld ha deciso di donare 16 litri di latte materno ai bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva perché nati prematuri. "Ho sempre desiderato aiutare un’altra Mamma bisognosa", ha spiegato la donna.Continua a leggere

Francesco Chiofalo imita un Malato di attacchi di panico : delirio di critiche sui social. Lui si difende : «Non ho ucciso nessuno» : Un altro piccolo passo falso per Francesco Chiofalo. Dopo aver partecipato a ?Le Iene? in cui l?ex protagonista di ?Temptation Island? ha avuto un confronto con una...

Mamma dona il proprio latte dopo la nascita (e la morte) del suo bambino Malato : Quando i medici le hanno comunicato la malattia del suo bambino, nato con un parto cesareo d'urgenza e morto circa tre ore dopo essere venuto al mondo, lei ha trasformato il dolore della perdita di un figlio nell'aiuto verso chi ha più bisogno, in particolare le mamme dei bambini in difficoltà. La storia è quella di Sierra Strangfeld, che ha deciso di donare il suo latte materno ai neonati più bisognosi. \\Secondo quanto riportato da Il ...

Malato del Napoli : intervista esclusiva allo Youtuber che spopola nella rete : Malato DEL Napoli: intervista esclusiva allo Youtuber che spopola nella rete. Quasi 10 milioni le visualizzazioni ! Malato DEL Napoli – Sono diventati ormai popolarissimi sulla propria pagina Facebook, ma ancora di più sul canale Youtube dove ogni video pubblicato conta decine di migliaia di visitatori (in un post apparso di recente sulla loro pagina […] Leggi tutto L'articolo Malato DEL Napoli: intervista esclusiva allo Youtuber che ...

Un cieco - un cardiopatico e un Malato mentale : la truffa della famiglia di falsi invalidi : Cecità assoluta, cardiopatie e menomazioni mentali: questo avevano dichiarato all'Inps ma le indagini delle Fiamme Gialle...

Il compagno è Malato - tutti i bambini della classe si vaccinano per farlo tornare a scuola : Succede in una seconda elementare di una scuola di Cesena. I piccoli, circa una trentina, si sono sottoposti alla...

“Da 4 mesi combatto con la leishmaniosi - mi sono amMalato visitando le baracche” : la confessione shock del sindaco di Messina : “Probabilmente ho contratto leishmaniosi – infezione che combatto da oltre 4 mesi – in occasione delle mie continue visite e sopralluoghi, dove vivono bambini ed intere generazioni trattate come i lebbrosi dalla politica blasonata”: sono queste le parole del sindaco di Messina. De Luca ha deciso di raccontare la sua patologia in risposta, mediante una nota, al deputato Ars Antonello Cracolici: l’onorevole lo scorso 25 settembre si è detto ...

Lewis Hamilton è campione del mondo : i genitori separati - il fratello Malato - nessuno è come lui in F1 : Per il terzo anno consecutivo, l’inglese della Mercedes conquista il titolo. Ora ne manca solo uno per raggiungere Schumacher

Ancora scuole chiuse per allerta meteo : l’emblema del degrado di un sistema Malato : Le allerte meteo si susseguono una dopo l’altra. In ogni stagione e a prescindere dalla zona d’Italia nella quale ci si trovi. Parlando di questi giorni, fino ad oggi è toccato al nord, ma già da questa notte il maltempo si sposterà al sud, tanto che la Protezione Civile ha emesso qualche ora fa un pesante avviso di condizioni meteorologiche avverse e molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole, soprattutto in Sicilia dove il ...

“Mamma - posso morire?”. Elena Santarelli - davanti a Mara Venier il ricordo dei giorni strazianti del figlio Malato : Elena Santarelli svela un retroscena sui giorni difficili del figlio. Lo ha fatto a Domenica In, davanti ai microfoni di Mara Venier. Elena Santarelli, che nei giorni scorsi ha presentato un libro sulla malattia del piccolo Giacomo, ha ripercorso le tappe della battaglia al tumore cerebrale che ha visto coinvolto il piccolo. “Era il 6 dicembre, quando Giacomo fu operato – prosegue – Un’operazione di 14 ore… Nei 5 giorni precedenti non ho ...

Malato povero per essere arrestato e usufruire delle cure necessarie in prigione fa irruzione in banca per rubare un dollaro : Una storia assurda quella proveniente dagli Stati Uniti d’America dove un uomo di 59 anni è stato costretto a diventare per un giorno rapinatore per ricevere le cure necessarie a sconfiggere la sua malattia. L’uomo si è recato in banca e dicendo di essere armato, si è fatto consegnare dal cassiere un dollaro. L’uomo ha poi detto al cassiere che si sarebbe seduto sul divano della banca in attesa che la Polizia ...

Beppe Bigazzi “non era Malato”. Tizzanini svela le vere cause della morte : Beppe Bigazzi “non era malato gravemente come è stato scritto”. Paolo Tizzanini, storico amico del volto storico de La Prova del Cuoco, spiega le cause della morte del gastronomo: “La mia impressione è che abbia voluto morire” Paolo Tizzanini, dopo aver informato della scomparsa di Beppe Bigazzi nella giornata di ieri, ha rilasciato un’intervista a […] L'articolo Beppe Bigazzi “non era malato”. ...

Giornata del Malato reumatico - l’Aifi : “Impegno per migliorare la qualità della vita” : Artrite reumatoide, artrosi e osteoporosi sono tra le più comuni. Poi ci sono lupus eritematoso, sclerodermia, sindrome di Sjogren o altre forme di patologie autoimmuni sistemiche, più rare. Sono le malattie reumatiche, patologie caratterizzate da processi infiammatori a carico di diverse strutture come articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli e che in alcuni casi possono coinvolgere anche altri organi. All’inizio i campanelli ...