Lucia Borgonzoni | il clamoroso sondaggio di Swg | vantaggio di 8 | 5 punti | le cifre

Lucia Borgonzoni - sondaggio-Emilia Romagna : le due ragioni per cui è favorita su Bonaccini (e le cifre) : Altro giro, altro sondaggio. Le cifre sono quelle relative alla sfida in Emilia Romagna, pivotal-point per il futuro del governo. La sfida è tra Lucia Borgonzoni, la leghista candidata del centrodestra unito, e Stefano Bonaccini, il piddino e governatore uscente. Le ultime cifre sono quelle elaborat

Lucia Borgonzoni - la rivoluzione fiscale : il jolly per sbancare in Emilia Romagna : Il Veneto è l'unica Regione d' Italia che non applica l'addizionale Irpef. I cittadini, e in questo caso il governo dell' ex Serenissima non può farci nulla, pagano solo l' aliquota dell' 1,23% imposta dallo Stato. Questa, grazie alla Regione, scende allo 0,9 per persone disabili con reddito imponib

Altro che la valletta di Salvini. Parla Lucia Borgonzoni : Bologna. Anche le leghiste Parlano. Lei Parla di sicuro. “Mi ritagliano addosso l’immagine della valletta di Matteo Salvini. Se non è maschilismo questo”. La senatrice Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna, ha lo scilinguagnolo sciolto. Si concede a un botta e risposta senz

Lucia Borgonzoni smaschera il Pd : "Con tutte queste tasse - con che coraggio si presentano in Emilia?" : Lucia Borgonzoni è più agguerrita che mai in vista delle elezioni nella sua regione. La candidata leghista per l'Emilia-Romagna non lascia passare al Pd quanto detto e poi scritto, nella legge di Bilancio pensata in combutta con i Cinque Stelle. "Al governo al Partito Democratico non è bastato impor

Luigi Di Maio - desistenza in Emilia-Romagna? Forse no : come può tirare la volata a Lucia Borgonzoni : Sono iniziate le valutazioni in casa Movimento 5 stelle rispetto alla possibilità di presentare una lista in Emilia-Romagna. Secondo il capo politico, Luigi Di Maio, e altri esponenti di peso del Movimento, l'opzione desistenza sarebbe preferibile, in quanto eviterebbe l'ennesima brutta figura in un

Sardine - l'affondo di Lucia Borgonzoni : "Sono il sintomo della malattia della sinistra emiliana" : Il popolo delle Sardine? Non preoccupa troppo né Matteo Salvini né Lucia Borgonzoni. Per i leghisti il fatto che al PalaDozza ci fossero un terzo delle persone portate in piazza dai pasdaran anti-salviniani non è affatto un problema. "È una piazza contro Salvini, non per Bonaccini", ragionano nell'e

Lucia Borgonzoni smaschera il gioco sporco di Bonaccini : "Si vergogna di Zingaretti e Renzi" : Il ritornello del Pd per disinnescare la bomba Lucia Borgonzoni è ormai trito e ritrito: "Emiliani, il 26 gennaio si vota per lei o Stefano Bonaccini, non per Matteo Salvini". Il tema ormai è noto: la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna è monopolizzata dalla presenza quasi perenne

Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni al PalaDozza : "Ci prendiamo prima l'Emilia - poi tutta Italia" : Prove tecniche di ritorno al governo per la Lega e Matteo Salvini dal PalaDozza gremito, tra le bandiere del Carroccio e i cappellini per Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia Romagna al voto del 26 gennaio. L’evento principale della Lega a Bologna vede sul palco tutti i governatori

Lucia Borgonzoni al PalaDozza - il clamoroso abbraccio del popolo leghista : il video che spaventa il Pd : Immagini che arrivano dal PalaDozza, Bologna. L'occasione è la festa della Lega per lanciare, anzi rafforzare, la candidatura di Lucia Borgonzoni come presidente dell'Emilia Romagna. Presente, ovviamente, Matteo Salvini, che sa benissimo come dalla eventuale vittoria nella roccaforte rossa possa arr

Sondaggio di Tecnè - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : i clamorosi numeri delle Regionali : Lucia Borgonzoni segue con il fiato sul collo Stefano Bonaccini. In vista delle Regionali in Emilia-Romagna il governatore uscente è vicino a vedersi sottrarre la roccaforte scarlatta. Quella che sembrava solo un'ipotesi viene suffragata dai sondaggi. I numeri di Tecnè elaborati per Quarta Repubblic

Lucia Borgonzoni fa paura a Bonaccini - la lista dei sindaci sostenitori del Pd taroccata : clamorosa denuncia : In Emilia Romagna il Pd e il governatore uscente Stefano Bonaccini evidentemente sentono il fiato sul collo di Lucia Borgonzoni e della Lega. Il rischio di ribaltone alle regionali del 26 gennaio prossimo è talmente alto da costringere il centrosinistra a inserire nella lista dei sostenitori del gov

Lucia Borgonzoni a Maria Latella - appello agli elettori di sinistra : "Cos'è la Lega oggi" : Siamo in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna, il decisivo appuntamento elettorale del prossimo gennaio. E a suonare la carica, ospite a L'intervista di Maria Latella su SkyTg24, è la candidata del centrodestra unito, la leghista Lucia Borgonzoni. La quale, in occasione del 30esimo anniver

Lucia Borgonzoni - viaggio romano molto sospetto : con chi ha parlato della "squadra di governo" : Una "pizzata" misteriosa per Lucia Borgonzoni. Il Tempo ha pizzicato la candidata governatrice di Matteo Salvini e della Lega alla regione Emilia Romagna in un ristorante di Roma, con una significativa compagnia. Insieme a lei, scrive il quotidiano romano, c'era "un gruppetto di deputati del Carrocc

Lucia Borgonzoni verso la vittoria in Emilia-Romagna : perché è"l'oro nascosto di Salvini" : Lucia Borgonzoni è la sorridente favilla del maglio leghista che vuole abbattersi su quel che resta dell' Emilia rossa (la Romagna si dà ormai per espugnata), conquistare in un colpo solo la Regione e sbaraccare l' equivoco governo demostellato asserragliato nei Palazzi romani da settembre. Ufficial