Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) In apertura dell'undicesima puntata di Domenica IN,ha lanciato immediatamente una sorpresa non annunciata nel consueto collegamento con il Tg1:a sorpresa lo scorso 3 novembre nel contenitore domenicale) ha voluto mandare uncon un saluto speciale.Il video, registrato all'interno del camerino "dove io vivo" dice ironicamente il one-man show, è stata l'occasione per ricordare l'appuntamento conRai, sia per invitare la conduttrice allo spettacolo in onda solo sulla piattaforma web Rai.undiRaiil 6(VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 24 novembre 2019 15:39.

SerieTvserie : Fiorello invia un messaggio a Mara Venier: sarà ospite di Viva Rai Play il 6 dicembre (VIDEO) - see_lallero : .@Fiorello invia un messaggio a @maravenierof: sarà ospite di @vivaraiplay il 6 dicembre (VIDEO) -