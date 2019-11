Chi è Gianmaria De Gregorio | il fidanzato di Ludovica Valli | “Voglio sposarlo”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sta pensando al matrimonio, che ha trovato l’amore inDe, conosciuto a Ibiza. La coppia fa sul serio: convivono già nella casa di lei e la ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island è convinta di aver trovato in lui l’anima gemella.parla delLa giovane emiliana, sorella di Beatrice, è diventata nota al pubblico televisivo grazie alla partecipazione a UeD dove si è legata a Fabio Ferrara. Dopo una relazione con Federico Accorsi, a settembre 2019 ha ufficializzato il legame conDe. In un’intervista al settimanale Di Più, la(che ha pubblicato un libro autobiografico, sulla scia di altre troniste come Giulia De Lellis e Valentina Dallari) ha spiegato che la loro storia è serissima:è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi ...

gianmaria_di : RT @Telethonitalia: Ci prendiamo cura di chi affronta una malattia genetica. Di più se si parla di bimbi. Ecco perché festeggiamo la Giorna… - gianmaria_di : “Lei chi è?”, la nuova versione di “Indovina chi”: il gioco da tavola tutto dedicato alle grandi donne del nostro t… - gianmaria_di : Lei chi è? -