Trieste | trovato cadavere sgozzato in un sacco | confessa la compagna | “Ho ucciso io

Trieste - cadavere di un anziano trovato in un sacco : fermata la convivente ucraina - è indagata per omicidio : Si è opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest’ultima, forse per difendersi da una aggressione di lui, al culmine di una lite, lo ha soffocato con un sacchetto nero di quelli utilizzati per l’immondizia, uno di quelli nei quali ne ha poi chiuso il cadavere, che ha sistemato sul balcone. È la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla morte di Libero Foti, l’uomo di 75 anni trovato il 2 novembre chiuso in ...

Trieste - cadavere di un anziano trovato in un sacco sul balcone di un appartamento : aveva la gola tagliata : Il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato chiuso in un sacco nero di nylon, con la gola tagliata, sul balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio di via del Veltro, a Trieste. È successo nella tarda serata di sabato sera: il corpo di Libero Foti, questo il nome della vittima, è stato trovato in stato di decomposizione e gli stessi vicini non avevano sue notizie da molti giorni. Dall’esterno sono visibili inconfondibili quanto ...

Giallo a Trieste - trovato il cadavere di un uomo all’esterno dell’ospedale : In un'area dell'Ospedale Maggiore di Trieste è stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i trenta e i quaranta anni. A darne notizia la direzione di Asuits: il cadavere è stato ritrovato in una zona tecnica in prossimità del Polo tecnologico, zona esterna dell'ospedale.Continua a leggere