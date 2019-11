Torino-Inter 0-1 live | Lautaro porta avanti i nerazzurri!

Live Torino-Inter 0-1 Lautaro Martinez gol in ripartenza : Si conclude con la sfida tra Torino ed Inter questo trittico di big match che ha caratterizzato il sabato di campionato della 13a giornata di Serie A. I granata, 14 punti in classifica, sono tornati...

LIVE Torino-Inter 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ Fuorigioco di Lautaro lanciato di nuovo in profondità da Biraghi questa volta. 15′ Corner di Verdi per Zaza ma il l’attaccante granata non arriva a colpire il pallone. 13′ Fuori Belotti per infortunio e dentro Zaza per il Torino. 11′ Goooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzz, nella ripresa di gioco colpo di testa di barella che lancia Lautaro che si ...

LIVE Torino-Inter 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Finalmente le squadre entrano in campo, tra poco si parte. 20.45 Piccolo ritardo per la tanta pioggia che ha reso il campo pesante sopratutto nella zona centrale. 20.42 Tra poco le squadre in campo e poi il fischio d’inizio. 20.39 L’Inter è l’unica squadra ad aver sia segnato che subito gol in tutte le ultime sette giornate di Serie A. 20.36 Sei vittorie in sei trasferte di questo ...

LIVE Torino-Inter 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Lautaro Martinez e Lukaku titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Il Torino ha mancato l’appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite casalinghe in campionato (una rete contro il Cagliari): tante volte quante nelle precedenti 23. 20.27 Il Torino è tornato a vincere nell’ultima giornata di campionato, dopo aver ottenuto due punti nelle precedenti sei: nella gara più recente i granata hanno realizzato una rete in più che nel parziale in ...

LIVE Torino-Inter - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : formazione confermata per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Il Torino ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro l’Inter: i granata non arrivano a tre successi in casa di fila contro i nerazzurri nella competizione da ottobre 1977. 20.15 Tuttavia, il Torino ha ottenuto appena un successo nelle ultime 30 gare di Serie A contro l’Inter disputate nel girone d’andata (14 pareggi e 15 sconfitte): 2-0 nel settembre 1990, con le reti ...

LIVE Torino-Inter - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Verdi affianca Belotti nell’attacco granata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Il Torino, imbattuto quindi da cinque gare di campionato contro l’Inter, non gioca almeno sei sfide consecutive contro i nerazzurri in Serie A senza registrare sconfitte dal 1986 (in quella Serie arrivò a otto). 20.09 L’Inter non vince da cinque incontri di Serie A contro il Torino: solo contro la Juventus (sei) i nerazzurri hanno una striscia aperta senza successi più lunga contro una ...

Torino-Inter live - le formazioni ufficiali : gioca Verdi - c’è Godin : Torino-Inter live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare ...

Torino-Inter non solo per il campionato : le due squadre potrebbero discutere di Izzo : Questa sera si giocherà l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Inter. Gara fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa potrebbero essere all'ultima spiaggia per cercare di tornare in lotta per un piazzamento europeo. I nerazzurri, invece, cercano punti per continuare a tenere testa alla Juventus nella lotta per il primato in classifica. Due squadre che, però, potrebbero sedersi al tavolo anche per parlare di ...

Torino-Inter - probabili formazioni : ballottaggio Candreva-Lazaro - fuori Sensi : Quello di oggi sarà un sabato ricco di impegni e di appuntamenti importanti per la Serie A: si parte infatti con Atalanta-Juve alle ore 15:00, si prosegue con Milan-Napoli alle ore 18:00 e si chiude con Torino-Inter, prevista allo Stadio Olimpico della città piemontese alle ore 20:45. E proprio quest'ultimo match sarà molto importante ai fini della classifica della Serie A: la squadra di Conte potrà giocare conoscendo l'esito dello scontro di ...

