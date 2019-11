Sarri | «La Juventus ha il killer instinct»

Ronaldo Juventus : Sarri è chiarissimo sulla vicenda CR7 : ATALANTA Juventus Sarri Ronaldo – Maurizio Sarri aggiorna la situazione legata all’infortunio di Cristiano Ronaldo. Il fortissimo lusitano è rimasto fermo ai box e non ha preso parte alla spedizione vittoriosa di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico toscano però rassicura tutto l’ambiente bianconero e scaccia le voci su un ipotetico conflitto tra lui e il calciatore dopo la sostituzione durante Juventus-Milan. Ecco le ...

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Sarri lancia Bentancur nell’undici iniziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All: Gasperini JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All: Sarri 14.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus anticipo ...

Atalanta Juventus formazioni ufficiali - quante novità : ecco l’undici di Sarri : Atalanta Juventus formazioni ufficiali – Anticipo di Serie A, alle 15 a Bergamo si affronteranno Atalanta e Juventus. I bianconeri a Bergamo non vincono da tre anni e dovranno sfatare questo tabù per rimanere in cima alla classifica di Serie A. In attesa dell’Inter la Juventus di Sarri sfiderà gli atalantini ma senza CR7. In compenso anche Gasperini dovrà far fronte con l’assenza di Zapata e Ilicic. Partita che promette ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Juventus – I convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Atalanta Juventus - Sarri rivela : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic e Cuadrado? Ecco la verità” : Atalanta Juventus Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha rivelato alcune importanti indiscrezioni in vista della sfida di domani. Non ci sarà Ronaldo, il quale resterà a riposo in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconero ha confermato anche l’ottimo stato di salute di Pjanic, il quale, salvo clamorosi colpi di scena ...

Juventus - Sarri annuncia : “Cristiano Ronaldo non ci sarà. Alex Sandro out - Cuadrado e Rabiot in dubbio” : Maurizio Sarri, allenatore della Juve, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha annunciato la quasi certa assenza di Cristiano Ronaldo: “L’obiettivo è la partita con l’Atletico. Domani al 99% Ronaldo non sarà a disposizione e andrà avanti con il suo programma”. “Non c’è bisogno di chiarimenti con Cristiano. In certi momenti i giocatori vanno lasciati ...

Atalanta-Juventus - Sarri spiazza tutti in conferenza : “Ronaldo non sta bene - non sarà convocato al 99%” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta, escludendo praticamente Ronaldo dalla panchina Cristiano Ronaldo non giocherà quasi sicuramente contro l’Atalanta, il portoghese non verrà convocato per via dei problemi ancora non risolti al ginocchio. Fabio Ferrari/LaPresse A rivelarlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani contro i nerazzurri: ...

Atalanta Juventus probabili formazioni : De Sciglio dal 1' - tripla novità per Sarri! : Atalanta Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida di sabato pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro e forse Pjanic, usciti acciaccati dai match delle rispettive Nazionali. Il terzino brasiliano dovrà stare fuori per circa 15 giorni, contro l’Atalanta spazio per De Sciglio sulla fascia sinistra. In porta confermato Szczesny; terzino destro Cuadrado, con Bonucci e De Ligt coppia ...

Juventus - Cassano : 'Allegri meglio di Sarri' : Manca sempre meno alla ripresa delle Serie A dopo la pausa per le nazionali e la Juventus di Maurizio Sarri si sta preparando in vista della gara contro l'Atalanta. Il tecnico juventino, in questo inizio stagione, ha portato grandi cambiamenti alla sua squadra soprattutto dal punto di vista del gioco. Maurizio Sarri sta ricevendo tanti elogi, ma c'è chi va controcorrente come Antonio Cassano. L'ex attaccante non ha lesinato critiche ...

Verso Atalanta-Juventus - capitolo infortuni : tripla assenza per Sarri! : ATALANTA JUVENTUS- Pochi giorni alla super sfida tra Atalanta-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere la vetta della classifica, con Inter impegnata nella sfida contro il Torino. Sarri dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro. Il primo ha rimediato una leggera frattura alla cartilagine della costola, e il suo ritorno potrebbe concretizzarsi solamente in vista della ...

Cristiano Ronaldo - ancora 24 ore prima del faccia a faccia con Maurizio Sarri : sussurri alla Juventus : ancora 24 ore e poi ci sarà l'atteso incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il club ha concesso all'asso portoghese un giorno di riposo supplementare rispetto agli altri compagni rientrati dalle nazionali europee. Nei giorni scorsi, la tensione s