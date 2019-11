Libero | trovato decapitato in un sacco sul balcone di casa | c' è la svolta

Trieste - trovato cadavere sgozzato in un sacco - confessa la compagna : “Ho ucciso io Libero” : Svolta nell'omicidio di Libero Foti, il 75enne trovato cadavere in un sacco dell'immondizia sul balcone della sua casa a Trieste. Ha confessato il delitto la sua ex compagna, Olena Leri, ucraina di 65 anni: lo avrebbe soffocato e colpito con un una lama al collo al culmini di una lite scoppiata perché lui non voleva che lei rientrasse nel suo paese d'origine.Continua a leggere