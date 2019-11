Grillo blinda Di Maio e chiede “nuovo contratto” governo Zingaretti | pronti al confronto

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019) "Tu il coraggio ce l'hai, non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i c...ni , fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti". Beppeliquida così, a suo parare, i malumori che animano da tempo il Movimento Cinque stelle in merito alla tanto discussa leadership di Luigi Di. E cosè il comico '' il ministro degli Esteri e l'alleanza con la "sinistra" contro la corsa di una "destra un po' pericolosetta". E, sul, rilancia proponendo un "nuovo contratto" agli alleati, "a partire da gennaio". A due giorni dal voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, a favore della corsa in Emilia-Romagna, contro le indicazioni dei vertici del Movimento, il garante del M5s ...

