Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Torna stasera alle 21.45, sabato 23 novembre alle 21.45,. Quattro prime time, quattro, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di Mosca, Vienna, Venezia, Roma.seguirà il liveblogging di questo debutto.A Mosca si partirà da Ivan il Terribile per arrivare ai giorni nostri con l’omicidio di Anna Politkovskaja, passando per Tolstoj e Gagarin. Augias accompagnerà i telespettatori non solo in esterna sui luoghi e le vie della, ma terrà il filo del racconto anche immerso in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” affacciata sulla, tra oggetti 3D e mappe virtuali. Quattro prime serate che raccontano quattro grandi capitali, attraverso personaggi dimenticati o protagonisti ...

RaiTre : 'Mosca domani sera sarà la puntata inaugurale della nuova serie di Città Segrete' #CorradoAugias presenta la prim… - SerieTvserie : Città Segrete, diretta su TvBlog dalle 21.45 -