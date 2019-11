Nokia 8 2 e Nokia 2 3 hanno una data e un luogo di lancio

È sempre più vicina la smart TV 4K di Nokia - che utilizzerà Android TV : Si avvicina sempre più il momento del lancio della prima smart TV targata Nokia, appena certificata in India con uno schermo da 55 pollici. L'articolo È sempre più vicina la smart TV 4K di Nokia, che utilizzerà Android TV proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per HONOR View20 - HONOR 10 - Nokia 9 PureView e tanti altri : Nuovi Aggiornamenti software per HONOR View20, 10, 8X, 9i, Nokia 9 PureView, Nokia 3.1 Plus e per gli indossabili HONOR Band 5 e Casio Pro Trek WSD-F21HR.

Quanti Android One in offerta oggi : Nokia 8.1 - Xiaomi Mi A3 - Motorola One Vision e tanti altri : C'è un'ondata di sconti su smartphone Android One che vi attende: in offerta Nokia 8.1, HTC U11 Life, Xiaomi Mi A3, Motorola One Vision e Nokia 9 PureView

Nokia 8.2 dovrebbe arrivare in una sola versione con la nuova connettività : Secondo gli ultimi rumor il Nokia 8.2 verrà commercializzato nella sola versione con modulo 5G

Nokia 7.2 è disponibile da oggi in Italia a un prezzo un po' ritoccato : Il nuovo Nokia 7.2 è disponibile da oggi all'acquisto in Italia nella versione 6-128 GB: ecco colorazioni e prezzo di vendita per il nostro Paese del nuovo smartphone di fascia media targato HMD Global.

Ecco le ultime anticipazioni su Nokia 2.3 - Motorola One Hyper e Samsung W20 : Scopriamo insieme le ultime anticipazioni su tre nuovi smartphone in arrivo: stiamo parlando di Nokia 2.3, Motorola One Hyper e Samsung W20

Nokia 7.2 è uno smartphone ottimo per il modding per via dello sblocco del bootloader : Il Nokia 7.2 sembra essere il primo modello di questo brand ad arrivare sul mercato con un bootloader sbloccabile (basta seguire una semplice procedura)

Nokia 6.2 : un nuovo smartphone con tripla fotocamera posteriore a 259 euro : Da Nokia arriva un nuovo cellulare di fascia media con schermo da 6,3 pollici, aggiornabile ad Android 10

Nokia 6.2 è disponibile da oggi in Italia insieme a Nokia 2720 Flip : Nokia 6.2 e Nokia 2720 Flip sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi: ecco caratteristiche e prezzi per il nostro Paese.

Nokia 800 Tough : un cellulare corazzato dal look classico con WhatsApp e Facebook : Da Nokia un telefonino “old style” resistente ad urti, acqua e polvere, semplice da usare e con a bordo varie ed utili app

Nokia 9.1 PureView potrebbe essere lanciato solo il prossimo anno con un super SoC : Stando alle ultime indiscrezioni, HMD Global avrebbe deciso di rimandare il lancio sul mercato del Nokia 9.1 PureView al secondo trimestre del 2020

Nokia 800 Tough arriva in Italia con KaiOS - WhatsApp e Facebook : A poco più di un mese dalla sua presentazione, avvenuta a Berlino in occasione di IFA 2019, arriva in Italia, grazie ad Amazon, Nokia 800 Tough.

Nokia offre 3 anni di garanzia per gli smartphone acquistati sul proprio store ufficiale : Nokia offre 3 anni di garanzia per gli smartphone acquistati sullo store ufficiale. Attenzione però che la promozione è valida solo per un periodo limitato!

Nokia 8.2 sarà un vero camera-phone - con ottime specifiche e prezzo contenuto : Nuovi interessanti rumor danno il Nokia 8.2 come probabile per fine anno assieme al Nokia 5.2, con ottime specifiche e prezzo ottimo.