No | i green Fridays no!

Clima - l’economista Rifkin : “Civiltà fossile finirà entro il 2028 - serve un green New Deal mondiale. Fridays for Future? Rivolta planetaria” : “La civiltà fossile sta collassando in tempo reale, finirà entro il 2028 ”. È questa la previsione del l’economista statunitense Jeremy Rifkin che ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ha presentato il suo nuovo libro Un Green New Deal globale (Mondadori). “Questo avverrà perché oggi il costo dell’energia solare ed eolica è diventato inferiore di quella prodotta dal nucleare, dal carbone o dal gas naturale”. Rifkin tesse le ...

greenpeace : “Sostegno alla protesta dei Fridays - il Governo mostri coraggio e modifichi il Pniec” : Greenpeace sostiene, come ha sempre fatto, la protesta dei Fridays For Future, che domani saranno di nuovo in piazza, questa volta davanti al ministero dell’Ambiente, per contestare la nuova bozza del decreto clima. “Non conosciamo il testo del decreto sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma ci preoccupa il fatto che continui a slittare di settimana in settimana per problemi di coperture, come se non fosse chiara al Governo la priorità ...