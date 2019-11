Fonte : ilsecoloxix

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il leader della Lega era indagato per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio. Intanto sono ripresi gli sbarchi

MediasetTgcom24 : Migranti, archiviata indagine su Salvini per sbarco negato alla Alan Kurdi #salvini - Agenzia_Ansa : Archiviata la posizione di #Salvini per la vicenda della nave Alan #Kurdi dell' #ong tedesca Sea Eye #migranti… - LaStampa : Migranti: archiviata l’inchiesta su Salvini per la nave Alan Kurdi -