Maria De Filippi si racconta a FQMagazine | “Dicono che sono potente ma non è così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il pubblico la chiama per nome,. Per i fan è la Regina del piccolo schermo, agli esordi solo la moglie di Costanzo. La De, ora per tutti, è il nome simbolo della tv di oggi. Con pochi filtri, qualche sorriso e senza pause siin una lunga intervista al FattoQuotidiano.it. Tu si que vales fa ascolti da evento televisivo, più di 5 milioni con oltre il 30% di share. Come se lo spiega? “E’ un programma scacciapensieri con una giuria fatta di persone che si conoscono e che noncontrapposte. Ci divertiamo perché siamo più vicini al ruolo dello spettatore che a quello del giudice, il rapporto che si è creato arriva a casa.” Sabrina Ferilli è la rivelazione di questa edizione, come l’ha convinta? “Ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite ...

