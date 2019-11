LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Gran Bretagna in semifinale! Argentina e Spagna al

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.28: comincia con il piede giusto Nadal al servizio nel terzo set. 1-0 per i padroni di casa. 00.20: SET! Mayer porta casa il secondo set per 6 giochi a 4 e porta la sfida al terzo e decisivo set. Non bastano i due set point annullati: il match è ancora tutto da vivere! 00.14: si salvano ancora i due sudamericani, avanti 5-4 al cambio campo dopo aver provato a dare fastidio sul servizio iberico. Mayer è pronto a mandare la sfida al terzo set. 00.05: prove di break perollers e Nadal che ottengono due chance ma non riescono a sfruttarle. Bravi Gonzalez e Mayer a cavarsela: 4-3 Albiceleste con il match che entra nel vivo. 23.54: non trema l’Albiceleste al servizio che conferma il break. Non si gioca sulla battuta di Nadal: 3-2 ...

