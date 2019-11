La Juventus fa i conti con le assenze | a casa anche CR7

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019) I bianconeri devono fare a meno di tre elementi importanti per la difficile trasferta di Bergamo. Dal sito ufficiale laha fornito l’ elenco dei convocati per la sfida contro l’ Atalanta. Restano aRabiot, Cristano Ronaldo e Alex Sandro. Mister Sarri spera di recuperare il portoghese per la partita di Champions contro l’ Atletico Madrid. Ecco i convocati per la gara di domani al Gewiss Stadium 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 5. Pjanic 6. Khedira 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 21. Higuain 23. Emre Can 24. Rugani 28. Demiral 30. Bentancur 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 77. Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello si interroga: “Dove sono i centrocampisti del Napoli?”, Alex Sandro allunga la lista degli infortunati Silenzio stampa Napoli – Ai ...

