Google Stadia ha un disperato bisogno del cross-play perché giocare in multiplayer è

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 22 novembre 2019) A quanto pareconin modalità competitiva online è una tragedia.ha dato il via a questo servizio di streaming il 19 novembre, pochissimi giorni fa, pubblicando 22 giochi: di questi, alcuni hanno una modalità multier come ad esempio Destiny 2.Il titolo di Bungie è stato ovviamente creato per la cooperazione in quanto è solo la storia principale ad essere completabile in singleer. Le altre attività come il Crogiolo, Azzardo ed i raid richiedono un numero preciso di persone. Purtroppo a seconda dell'ora in cui giocherete, sarà molto difficile trovare qualcuno con cui fare un party. Il tempo di attesa del matchmaking su una partita del Crogiolo in Rissa risulta essere molto più lungo rispetto che su PC e console.Anche un altro gioco, Mortal Kombat 11, soffre a causa di questa mancanza di giocatori. Nonostante la modalità storia sia singleer, il ...

