Basket - Serie A 2019-2020 - 10^ giornata : il big match è Milano-Sassari - turno di riposo per la Virtus Bologna : Archiviata la folta settimana di impegni europei, torniamo a concentrarci sul massimo campionato italiano. L’edizione 2019-2020 della Serie A è giunta alla decima giornata, che prevede il turno di riposo per la Virtus Bologna, leader indiscussa del torneo con nove vittorie in altrettanti incontri. Andiamo ora a presentare le singole partite in programma per questo weekend. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Sabato 23 novembre, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista Ragusa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di ...

Calendario Serie A Basket - orari 23-24 novembre : programma - guida tv e streaming : Ancora un weekend di basket con la decima giornata della Serie A 2019-2020, che vede riposare la prima (e imbattuta) in classifica, la Segafredo Virtus Bologna. Si parte con l’anticipo del sabato, nel quale sono di fronte la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese, in quella che è un’autentica caccia alle prime otto posizioni che inizia a profumare di Final Eight di Coppa Italia. La domenica si apre al Mediolanum Forum di ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A. Alessandro Gentile MVP azzurro nonostante la sconfitta della sua Trento : 25 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 8/14 da 2 (57%) e 1/2 da tre, questi sono i grandi numeri messi a referto da Alessandro Gentile nel match tra la sua Trento e la Vanoli Cremona. nonostante ciò, tuttavia, il sodalizio trentino ha perso in casa contro i ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. Poco, però, si può imputare al casertano, il quale avrebbe potuto giusto tirare un po’ meglio i liberi (6/10), ma, per il resto, è stato autore ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma fa suo il posticipo contro Pesaro : La Virtus Roma continua a stupire e vola in classifica. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Piero Bucchi, che supera Pesaro nel posticipo della nona giornata per 92-83 e si porta al quarto posto in classifica in compagnia di Brescia, Milano e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte la situazione di Pesaro continua ad essere drammatica, con l’ultimo posto in classifica a zero punti e a -4 dalla salvezza. In casa Roma i migliori ...

Risultati Serie A Basket : la Virtus Bologna non sbaglia un colpo - Milano ko contro la Fortitudo : sorrisi per Pistoia e Roma : Il big match della nona giornata del campionato di Serie A di Basket se lo aggiudicano gli emiliani, che non lasciano scampo alla squadra di coach Messina Nove vittorie nelle prime nove giornate di campionato, la Virtus Bologna non conosce ostacoli in questa stagione, stendendo a domicilio anche Trieste. Gli uomini di Aleksandar Djordjevic si impongono 89-85 dopo un overtime, rimanendo dunque a punteggio pieno. Grandissima prestazione di ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : è grande Bologna! Virtus ancora imbattuta - Fortitudo batte Milano. Varese supera Venezia : Emozioni a non finire nella nona giornata della Serie A di Basket. Dopo le vittorie di Sassari e Cremona nei due anticipi di ieri e mezzogiorno, le altre partite hanno regalato una Serie incredibile di colpi di scena. Soffre tantissimo, rimonta tredici punti di svantaggio, ma resta ancora a punteggio pieno la Virtus Bologna. La squadra di Djordjevic sa solo vincere e questo volta lo fa dopo un tempo supplementare contro una ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 85-80 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : è grande Effe! Domina il primo e tempo e nella ripresa resiste al disperato tentativo di rimonta ospite facendo sua la contesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Si chiude qui ala nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguiti e buon proseguimento di serata. grande vittoria di squadra dell’Aquila che ha una grande doppia doppia da Henry Sims (17+11 rimbalzi) e un buon contributo da Aradori e Robertson (13 e 16 punti). Milano ha tentato la rimonta finale spinta da un grandissimo Nedovic (23 punti), unico a salvarsi insieme a Brooks (14 punti) ...

LIVE Trieste-Virtus Bologna 72-72 Basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si va all’overtime! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-74 Step back da tre punti di Jones! INIZIA IL SUPPLEMENTARE! 72-72 La preghiera di Cavaliero si stampa sul primo ferro si va all’overtime! 72-72 Teodosic glaciale a cronometro fermo! 9” sul cronometro. 72-70 1/2 anche per Cavaliero, 17” da giocare. 71-70 1/2 dalla lunetta per Gamble, 35” alla fine. 71-69 Gioco da tre punti di Gamble! 71-66 1/2 dalla lunetta ...