Fonte : ilsecoloxix

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il giudice ha mandato gli atti in Procura per approfondimenti sull'ente a cui spetta l'attività di controllo e gestione dei rivi

DentiRotti : RT @SolariPaolo: @b_baolo Lascia perdere Sono sveglio Dopo l alluvione subita in casa nel 2014 non dormo più quando piove così forte... G… - SolariPaolo : @b_baolo Lascia perdere Sono sveglio Dopo l alluvione subita in casa nel 2014 non dormo più quando piove così for… - NotizieGenovaIt : Alluvione 2014, assolta l’ex dirigente della Regione Minervini -