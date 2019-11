Ocse | Pil a +0 | 4% nel 2020 | «Italia comincia a rivedere la luce | bene così»

Crescita - Ocse : nel 2019 Pil sale dello 0 - 2% - debito calerà da 2021. “Ridurre sussidi dannosi per l’ambiente e combattere l’evasione fiscale” : L’economia italiana crescerà dello 0,2% nel 2019 e il Pil continuerà ad espandersi “molto gradualmente” anche nei due anni successi: +0,4% nel 2020 e +0,5% nel 2021. Sono le stime che emergono dalle Prospettive economiche dell’Ocse: secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, da un lato peseranno la “fiacca domanda esterna” e le “persistenti incertezze” legate agli ...

Pensioni - l'Ocse contro Quota 100 : "Debito pubblico al 136% del Pil - rivedere le regole" : L'Organizzazione con sede a Parigi: "Liberare risorse per investimenti pubblici". Ma il M5s blinda la riforma