Mattino | i calciatori del Napoli hanno apprezzato le parole di Ancelotti a Rizzoli

Il Mattino : troppi allarmismi - De Laurentiis pensa a una causa ai calciatori per danni all’immagine del Napoli : Aurelio De Laurentiis non passerà sopra all’ammutinamento della sua squadra. Sta solo aspettando di capire quale possa essere la miglior mossa possibile. Secondo quanto scrive il Mattino, il presidente non ha gradito che sia stato dato tanto risalto agli episodi di criminalità che hanno interessato Allan e Zielinski. Scrive il quotidiano: “troppi allarmismi, troppo clamore. Anche in vista del futuro”. Per questo motivo, la ...

Il Mattino : tramonta l’idea della conferenza stampa dei calciatori per spiegare l’ammutinamento : A Castel Volturno si cerca di smorzare la tensione dei giorni scorsi. Il Mattino scrive che Ancelotti ha scelto di non far pesare ai suoi ragazzi ciò che è accaduto, soprattutto sabato, contro il Genoa, al San Paolo. A provare a smorzare il clima pesante è anche il diesse Giuntoli. Più dell’ammutinamento, in casa Napoli, pesa la posizione della squadra in classifica. Qualcosa su cui è meglio non tornare, almeno per il momento, se non altro ...

Mattino : la rifondazione del Napoli parte da 5 calciatori : La situazione paradossale in cui si è venuto a trovare il Napoli, tra crisi dei risultati, ammutinamento della squadra, contestazione dei tifosi ed ora anche gli episodi dei furti ai calciatori, è il segno che qualcosa è irrimediabilmente cambiato secondo il Mattino la fine di un ciclo che non ammette ripensamenti La parola d’ordine adesso è ripartire e la società ha già messo i punti fermi su cui si baserà il Napoli del futuro. Via ...