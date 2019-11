Il vero dramma

Dramma in casa a verona - donna morta intossicata dal monossido per caldaia difettosa : La vittima è una signora di 62 anni che viveva in casa con un'altra persona, anche lei rimasta intossicata dalle esalazioni da monossido di carbonio ma fortunatamente ancora viva. Gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco nell'abitazione dove si è consumata la tragedia hanno confermato che le esalazioni sono state generate da un malfunzionamento della caldaia installata in casa.Continua a leggere

Pezzi Unici è davvero il perfetto mix tra racconto generazionale - dramma sociale e giallo? : La Rai è pronta a sfornare un altro gioiellino che già si annuncia come un sicuro successo, Pezzi Unici. Questo è il titolo della fiction con Sergio Castellitto che prenderà il via domenica 17 novembre e che terrà compagnia al pubblico per ben sei serate quindi a ridosso della pausa natalizia dei palinsesti, almeno in termini di novità e di serialità. Il punto adesso è: siamo sicuri che Pezzi Unici sia il perfetto mix tra racconto generazionale, ...

Roberto Farnesi - il dramma dell’attore lascia tutti senza parole. Quello che ha dovuto sopportare è un vero incubo : Roberto Farnesi racconta il suo dramma sulle pagine del settimanale Gente. L’attore toscano, che si è fatto conoscere con la soap Centovetrine, ha vissuto un vero e proprio incubo. L’attore de “Le tre rose di Eva”, oggi protagonista della fiction Rai “Il paradiso delle signore”, è stato letteralmente perseguitato da una fan che gli ha reso la vita impossibile. Esatto, Roberto Farnesi è stato vittima di stalking. Ora, però, il suo incubo sembra ...

Fiumi italiani sotto assedio : il 41% è in cattivo stato ecologico - un vero e proprio dramma ambientale : Ancora una volta dopo le intense piogge che si abbattono sul nostro territorio, dal Piemonte alla Sicilia, i Fiumi esondano, allagano città e campagne, distruggono ponti, causano vittime. Il WWF torna a puntare l’attenzione sul fatto che se da un lato i cambiamenti climatici favoriscono situazioni estreme – piogge intense straordinariamente concentrate in poche ore per poi passare qualche mese dopo a siccità altrettanto estreme – ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 ottobre 2019 : Il Dramma di Severo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019: Adela rischia il linciaggio! Severo in povertà! Isaac lascia Antolina, ma… Anticipazioni Il Segreto: Severo, sul lastrico, chiederà un prestito a Prudencio che, a causa di Francisca, sarà restio a concederglielo! Nel frattempo, Adela riceverà una lettera che la preoccuperà, mentre Maria deciderà di restare alla Casona! Isaac metterà Antolina alle strette: ha ...

Rosy Abate 2/ Anticipazioni 4 ottobre : Leo vittima di un vero dramma : Rosy Abate 2, Anticipazioni quarta puntata, 4 ottobre canale 5. Leo, arrestato per l'omicidio di Nadia, si ricrederà di Costello riabbracciando la madre?

Dramma a verona - cestello della gru si sgancia e travolge un operaio : morto schiacciato : Incidente sul lavoro in un cantiere a Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi: un operaio è morto schiacciato dal cestello in metallo di una gru dopo essersi improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina movimento terra. Ancora da stabilire la dinamica e l'identità dell'uomo, certamente di nazionalità italiana.Continua a leggere