Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) "Le piazze si trasformano in mari pieni di sardine". E' il post pubblicato sul profilo facebook'sardine', con cui si annunciano nuove manifestazioni in piazza, da Palermo a Milano. Sempre sulla pagina ufficiale'sardine' - "nata in seguito al flash mob di Bologna organizzato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia per coordinare e promuovere tutti gli eventi sul territorio nazionale" - viene pubblica ildal titolo "Benvenuti in mare aperto". "Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo, e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini: avete unito verità e menzogne, rappresentando il loro mondo nel modo che piu' vi faceva comodo. Avete approfittato della nostra buona fede,nostre paure e difficolta' per rapire la nostra attenzione. ...

fisco24_info : Il manifesto politico delle sardine : 'Le piazze si trasformano in mari pieni di sardine'. E' il post pubblicato su… - FiordellisiFran : #sardinia hops #sardine Il manifesto politico delle sardine Mentre per Amnesty bisogna 'Abolire 'Google e Fac… - CettinaCaminiti : RT @CettinaCaminiti: @AdryWebber Il MANIFESTO DELLE “SARDINE”è dichiaratamente politico. Chi è i burattinaio che muove i fili???I burattini… -