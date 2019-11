Giuseppe Conte a Fiorello | “So che fai la mia imitazione E’ molto grave | questa è una

Giuseppe Conte e il "sovranismo da operetta". Cosa diceva qualche mese fa : Il fondo Salva Stati ha riacceso lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile", attacca il premier: "Pretendo una

Giuseppe Conte e il caso Mes - la metà dei grillini tace : il piano per fermare Luigi Di Maio : Nonostante tutto il Movimento 5 Stelle sia coeso contro il patto segreto presumibilmente firmato da Giuseppe Conte, è il leader a forzare particolarmente la mano. Un dettaglio che non è passato inosservato al Giorno che ha visto, nelle dichiarazioni dei deputati grillini, la manina di Luigi Di Maio:

Manovra - l'Unione europea "grazia" il premier Giuseppe Conte Poi avverte : "L'Italia rischia sul deficit" : L'Europa ha dato il via libera alla Legge di Bilancio. Non mancano però gli avvertimenti, scrive nella sua edizione on line del 20 novembre il Giornale. Il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Le misure sono necessarie per tutti i Paesi a rischio non conformità, ma

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - rissa sul Mes : "Delirio collettivo" - "Bugiardo e disonesto" : Volano stracci tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul Mes, il fondo salva-Stati. Mentre il premier accusa il leader della Lega di aver evidentemente "partecipato ai tavoli a sua insaputa", Salvini - che ha sollevato il tema dei negoziati in Europa sulla modifica del Meccanismo europeo di stabilità

Matteo Renzi - bomba nella maggioranza : intesa M5s-Lega - Giuseppe Conte può saltare : "Andare a votare oggi significa regalare a Matteo Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce l'intenzione di Italia Viva di non aprire crisi di governo. Non perché questo esecutivo stia lavorando bene, tutt'altro. L'unica preoccupaz

Giuseppe Conte - il fantasma di Gargonza : perché il conclave potrebbe far cadere il governo : Giuseppe Conte non ha ancora segnato in agenda la data dell'annunciato "conclave" governativo. E si chiede se non sia il caso di derubricarlo a vertice informale di un giorno, o ancora, giacché la prudenza non è mai troppa, a una cenetta "in pieno relax", scrive il Corriere della sera in edicola mar

Giuseppe Conte : "La manovra? Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi" : “Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi rispetto allo scenario a politiche invariate, in un quadro di finanza pubblica complicato”. È il messaggio che il premier Giuseppe Conte scrive su Facebook. “Chi dice il contrario o è un bugiardo o è in malafede”, scrive ancora. Poi i dettagli della manovra. Il premier elenca le misure principali della finanziaria che il governo sta ...

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Giuseppe Conte : “Non era scontato evitare l’aumento dell’IVA - ci venga riconosciuto” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende la manovra economica del Governo. Ribadendo il concetto che non sarà una "manovra delle tasse" il premier ricorda di non aver aumentato l'Iva, un risultato definito come "non scontato". "Nonostante le previsioni di rallentamento dell'economia globale - sostiene Conte - la manovra sarà moderatamente espansiva e orientata verso una crescita duratura".Continua a leggere

Giuseppe Conte - il pranzo "in cu*** al mondo" con Marco Travaglio : il premier e il consulente ombra.. : Il diavolo sta nei dettagli. E i dettagli, nell'ultimo retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, sono tutto. L'argomento principale è la "svolta estremista" del Pd di Nicola Zingaretti, il quale è tornato a rilanciare con pochissimo costrutto lo ius soli. Ma come detto si parla d'altro

Giuseppe Conte - lo sfogo : "Così non si va avanti". Lancia il "tagliando di governo" - eppure... : Giuseppe Conte è sempre più preoccupato. La maggioranza è sfilacciata. Nicola Zingaretti ha annunciato che il Pd lavora "ad una nuova agenda" di governo dentro la quale ha messo la riforma fiscale, la revisione dei decreti sicurezza di Salvini e lo ius culturae. Luigi Di Maio ha prima replicato che

Vittorio Feltri presenta il conto a Giuseppe Conte “governo ridicolo - incapace di guidare il paese” : Vittorio Feltri ritorna a parlare della crisi di governo provocata da Matteo Salvini e del governo giallofucsia ritenuto dal famoso giornalista un autentico disastro. Quel fatidico 9 agosto, secondo Feltri, in molti avevano pensato che il fatto di aver staccato la spina al governo avrebbe provocato effetti disastrosi per Matteo Salvini. Una perdita di consensi e una fine politica si era immaginata per il leader della Lega. Poi la ...

Vittorio Feltri ci ripensa : "Giuseppe Conte presto a casa - ora devo chiedere scusa a Salvini" : Quando Salvini mise in crisi il governo cosiddetto gialloverde eravamo tutti convinti che egli avesse commesso un grave errore dal costo ingente. Immaginavamo che avrebbe perso terreno politico, una sorta di suicidio anche sul piano dei consensi. Facciamo ammenda. Le cose sono andate diversamente p

Giuseppe Conte - di giorno a Venezia e la sera brindisi a champagne : dove e come lo hanno beccato : Di giorno a Venezia, alluvionata. Ma di sera Giuseppe Conte si è concesso un bel brindisi a champagne con la compagna Olivia Paladino. L'indiscreto del Tempo rischia di mettere non poco in imbarazzo il premier, che giovedì scorso di ritorno dal sopralluogo nella perla della Laguna che stava affondan