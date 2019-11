Fca: da Gm causa infondata,non ci frena

Fca "si difenderà con tutte le forze dallapromossa ieri da General Motors". Lo afferma la società in una nota parlando di "sconcertante manovra" che "viene in un momento in cui Fca sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte" con il piano di fondersi con Psa. E' una"senza fondamento", scrive il gruppo italo-americano.E in una lettera ai dipendenti, l'Ad Manley assicura:"Non ci faremore". "Manteniamo alto il nostro livello di prestazione". Intanto giù il titolo Fca in Borsa.(Di giovedì 21 novembre 2019)