BMW X1 - Una settimana con la xDrive20d Day 4

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Protagonista del Diario di bordo di questaè la BMW X1 nella versione, quindi dotata di trazione integrale e spinta dal 2.0 litri turbodiesel da 190 CV della Casa. Parliamo di una Suv di dimensioni medie, lunga 4,45 metri, larga 1,82 e alta 1,60, recentemente aggiornata con un restyling che ha introdotto lievi ritocchi al design, un impianto infotainment più moderno, nuovi proiettori e gruppi posteriori a Led. Invariata è la capienza del bagagliaio: 505 litri. In questa configurazione, la sport utility dellElica dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, una velocità massima di 219 km/h e consumi pari a 4,7 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano su 123 g/km. Il listino della X1parte da 43.200 euro, che diventano 48.500 per la versione X-Line, base di partenza dellesemplare del Diario. La sua dotazione comprende i fari full Led adattivi, ...

