Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy

Anticipazione Una Vita : Liberto diventa un eroe - Arriva Tito : Una Vita anticipazioni: Liberto intraprende una carriera da pugile, ad Acacias arriva Tito Le anticipazioni di Una Vita vedono Liberto diventare un eroe ad Acacias. Il marito di Rosina conquista tutti salvando Flora! La ragazza viene trattata in malo modo da un uomo pericoloso, il pugile Jordi Barò, all’interno de La Delicisiosa e inizia a […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Liberto diventa un eroe, arriva Tito proviene da Gossip ...

Uomini e Donne oggi : Giulio Raselli finge? Arriva una segnalazione : Giulio Raselli: spunta una segnalazione nel Trono Classico di Uomini e Donne Chiuso il capitolo dedicato al Trono Over, che tornerà in onda lunedì prossimo con tre nuove puntate, oggi a Uomini e Donne si tornerà a parlare del Trono Classico e in particolare delle peripezie sentimentali di Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli. Al centro delle polemiche nell’appuntamento del giovedì con il programma ...

“Greta Arriva dal 1898 per salvarci dall’autodistruzione” : la teoria che rimbalza sui social per via di una foto dell’università di Washington : Greta Thunberg viaggia per mari e oceani, per nazioni e summit internazionali sul clima e l’ambiente. Ma Greta viaggia anche nel tempo e sarebbe arrivata direttamente dal 1898 per salvarci dall’autodistruzione. E una fotografia in bianco e nero lo proverebbe. È la nuova, bizzarra, teoria con al centro la figura della giovane attivista svedese. Su Twitter e sui vari social nelle ultime ore è diventato virale uno scatto ritrovato nell’archivio ...

Uomini e Donne anticipazioni : Arriva una segnalazione su Armando : Armando Incarnato è fidanzato? Tina Cipollari fa una segnalazione Armando Incarnato sarà al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento con il Trono Over vedrà il cavaliere partenopeo vicino a Gemma Galgani, dopo la scelta di Juan Luis di conoscere anche un’altra dama. Armando chiederà al nuovo arrivato di essere sincero e pulito con Gemma, sottolineando che il mondo è piccolo e le cose prima o poi si ...

C’è vapore d’acqua sulla luna gioviana Europa : Arriva la conferma : C’è vapore d’acqua su Europa: lo conferma un team di ricerca internazionale facente capo al Goddard Space Flight Center della NASA che ha rilevato per la prima volta acqua sotto forma di vapore attorno alla luna gioviana. Il dato ottenuto – spiega Global Science – dà credito all’ipotesi ormai condivisa tra gli scienziati, che esista un enorme oceano di acqua liquida, nascosto sotto il guscio di ghiaccio che avvolge Europa. ...

Emanuele Filiberto di Savoia a FqMagazine : “Il mio annuncio sul ritorno dei reali? Non mi aspettavo una tale reazione. Alle elezioni sarei Arrivato al 20% dei voti” : “Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo bisogno, oggi più che mai”. La (finta) discesa in campo di Emanuele Filiberto di Savoia, lanciata su Twitter per promuovere la terza stagione delle serie di Netflix The Crown, ha scatenato il popolo del social. “Non mi aspettavo una tale reazione. ...

Giovane mamma prende la sua piccolina di sei mesi la mette nel water e chiude il coperchio - solo l’amore di una mamma può Arrivare a tanto : Una Giovane donna, Jessica Arrendale, di 33 anni, mamma di una bambina di soli sei mesi, abitava a Smyrna, Atlanta, negli Stati Uniti d’America. La donna abitava con il suo compagno, Antoine Davis, di 30 anni da cui aveva avuto la bambina più altri due bambine che erano di Antoine. Un giorno i vicini di casa hanno chiamato la polizia perché da quella cosa provenivano delle urla e anche uno sparo. Quando la polizia è arrivata ...

Arriva in ospedale in condizioni critiche e quando i medici lo spogliano vedono che sul petto si è fatto tatuare una scritta “Non rianimatemi” e rispettano la sua volontà : Una vicenda molto triste che fa pensare e riflettere molto sull’importanza di rispettare la volontà di ognuno di noi quando le condizioni fisiche necessitano solo di accanimento terapeutico. Questa vicenda è accaduta in America ed è stata riportata dal New England Journal of medicine. Un uomo di 70 anni, dopo essersi sentito male, è Arrivato in ospedale, il Jackson Memorial Hospital di Miami, in condizioni molto critiche: l’uomo, che da ...

Calciomercato Inter - Parisi : 'Se Arrivasse una chiamata Mandzukic la valuterebbe' : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del mercato invernale, soprattutto nelle cessioni. Uno dei nomi più chiacchierati è sicuramente Mandzukic, che oramai è considerato fuori rosa. A tal riguardo nelle ultime ore il noto agente sportivo Fabio Parisi a Radio Sportiva ha parlato del possibile futuro professionale di Mandzukic, finito oramai ai margini del progetto della Juventus e che probabilmente lascerà i bianconeri nel mercato di ...

Maltempo - Arriva una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anche neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : Arriva una nuova Venere! : Al Paradiso delle Signore ci sono sempre tante novità e piacevoli scoperte: l’arrivo di Rocco (Giancarlo Commare), cugino di Salvatore (Emanuel Caserio), è riuscito ad attutire la mancanza di Tina (Neva Leoni) e Antonio Amato (Giulio Corso). La semplicità di Rocco Amato è spesso messa in evidenza dai suoi modi di fare rozzi e dai suoi pensieri di “basse pretese”: una moglie da sposare e un piatto di pasta che non deve mai ...

Vuole fare una sorpresa alla fidanzata e viaggia per 2400 km ma quando Arriva ciò che vede lo lascia incredulo : Un ragazzo era profondamente innamorata della sua fidanzata e, pur di vederla, vivendo a tanti km di distanza, non si è fatto fermare da nulla. Così un giorno, poichè le mancava particolarmente, ha organizzato un viaggio per raggiungerla e, anche se la distanza era di 2400 km non si è fatto spaventare. Per sorprenderla al meglio si è travestito da orso e l’ha raggiunta ma, mentre si stava avvicinando ha visto che era teneramente ...

Halo Reach per Xbox One potrebbe Arrivare oggi. Spunta una data di uscita anche per la versione PC : Halo Reach per Xbox One potrebbe arrivare oggi, come parte di Halo: The Master Chief Collection, dopo l'evento X019 di Microsoft.Come notato dal sito Web TrueAchievements, le date di uscita di Halo Reach su Xbox One e PC sono state recentemente modificate sulla pagina dell'Xbox Store, che ora mostrerebbe la data di lancio del titolo. L'attesissima versione per PC sarebbe in programma per il 3 dicembre.L'anno scorso, 343 Industries e Microsoft ...

Arriva una nuova beta di WhatsApp ma è solo un minor update con novità grafiche : Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.328 L'articolo Arriva una nuova beta di WhatsApp ma è solo un minor update con novità grafiche proviene da TuttoAndroid.