Apple dice che ci rimette quando vi ripara il telefono

Apple annuncia un evento a sorpresa per il 2 dicembre - le novità in arrivo : Apple ha deciso di programmare un evento a sorpresa per il prossimo 2 dicembre a New York. Ufficialmente servirà alla Mela per celebrare le app e i giochi che hanno contraddistinto il 2019, ma, considerando che negli anni scorsi il premio era racchiuso in un comunicato stampa, è facile attendersi qualche sorpresa dell'ultimo minuto. Anche se è difficile che la Mela possa svelare nuovo hardware: il MacBook da 16 pollici è ...

Apple Mac Pro e Display XDR pensati per l’utenza professionale - arriveranno a dicembre : Apple, mercoledì scorso, ha presentato il nuovo Mac Pro, la sua linea desktop professionale, e il Display XDR, un monitor da 32 pollici con risoluzione 6K. In pratica due prodotti ad altissime prestazioni potenzialmente da abbinare al recente Macbook Pro da 16 pollici. Ad oggi non è ancora chiaro quando verranno esattamente distribuiti: Apple ha confermato genericamente dicembre ma secondo il parere degli esperti certamente non potrà che ...

Qual è il top di gamma 2018 che si è svalutato di più? Ce lo dice questo studio su Samsung - Google - Apple - Sony e LG : Quali sono stati gli smartphone top di gamma usciti nel 2018 a essersi maggiormente svalutati ad oggi? Scopriamolo in una tabella che prende in considerazione alcuni modelli Samsung, Google, Apple, LG e Sony. L'articolo Qual è il top di gamma 2018 che si è svalutato di più? Ce lo dice questo studio su Samsung, Google, Apple, Sony e LG proviene da TuttoAndroid.