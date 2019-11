Anniversario Fondazione dei Vigili del Fuoco | Assenza con Mattarella

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’on. Giorgioalla cerimonia per l’80esimodalladel Corpo Nazionale deidel

carlosibilia : Domani sarò a #Siracusa per sottoscrivere la “Convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavor… - Quirinale : il Presidente #Mattarella alla cerimonia per il 170° anniversario di fondazione della Cassa Depositi e Prestiti… - GruppoCDP : È stato un onore aver inaugurato le celebrazioni del 170° anniversario della fondazione di CDP alla presenza del Pr… -