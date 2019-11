Terni, tunisino prende per il collo agente e lo lancia contro armadio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Federico Garau Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine per uno spettacolare tentativo di fuga nelle gelide acque invernali del Nera, ha reagito con violenza alle operazioni di identificazioneHa scatenato una rissa in via del Raggio Vecchio, poi si è scagliatogli agenti della questura digiunti sul posto, inveendo e sputandodi essi, ed infine ha dato vita ad una vera e propria aggressione durante le fasi di identificazione immediatamente successive al fermo.Protagonista in negativo della vicenda verificatasi durante la tarda serata dello scorso martedì 19 novembre undi 33 anni, personaggio tra l'altro ben noto alle forze dell'ordine. Lo stesso nordafricano, infatti, aveva dato vita ad uno spettacolare quanto inutile tentativo di fuga dagli stessi agenti della questura locale, impegnati in un'operazione di ...

