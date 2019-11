Riforma Mes | Salvini gioca a fare la verginella | ma ha sempre saputo tutto

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla Riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Perché la Riforma del Mes è una potenziale pistola alla tempia dell'Italia : Qualcosa certamente non quadra se nel bel mezzo di una delicata sessione di bilancio Lega e Movimento 5 Stelle si trovano nuovamente sullo stesso fronte e attaccano congiuntamente il premier Giuseppe Conte. Ad alimentare da qualche giorno il dibattito politico, soprattutto per l’attivismo del Carroccio, è la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità, anche noto come Fondo Salva-Stati) che in diversi consessi europei, a ...

Paolo Becchi sulla Riforma segreta del Mes : "Se fosse vero Conte rischierebbe almeno 5 anni di reclusione" : Se quanto emerso su Giuseppe Conte e il patto segreto stipulato con l'Unione Europea fosse vero, il premier incapperebbe in grossi guai. Il rischio, per aver gestito la riforma del Mes in totale segretezza, è "la reclusione non inferiore a 5 anni". Parola di Paolo Becchi, che sul suo profilo Twitter

Salvini e Meloni attaccano Conte : “complotti e tradimento” sulla Riforma europea del Mes : "Se qualcuno ci infila in questa gabbia del Mes, i titoli di Stato rischiano di valere sempre meno. Se qualcuno ha firmato all'oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera": durissime le parole di Matteo Salvini, che ha accusato Giuseppe Conte di aver ratificato la riforma sul Meccanismo di stabilità europeo senza aver informato il Parlamento. ...

Claudio Borghi - il documento che incastra Conte : "L'Eurogruppo ha riferito che la Riforma Mes va bene a tutti" : Claudio Borghi sul caso dell'accordo segreto tra Giuseppe Conte e l'Unione Europea va oltre le semplici indiscrezioni. Il deputato leghista ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che incastrerebbe il premier e confermerebbe quanto vociferato fino ad ora all'interno dei palazzi più el

Giustizia - Bonafede : “Riforma pronta da un mese - non si può più rinviare. Presto vertice di maggioranza” : “Chi frena sulla riforma della Giustizia? Ho già detto che è pronta da un mese ed è giusto che le forze politiche di maggioranza si siano prese del tempo per analizzarla con attenzione. Ma direi che adesso questo tempo è esaurito, non si può più rinviare”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa nella casa circondariale di Rebibbia a Roma. Tra giovedì e venerdì, quindi, ha ...

Nessun compromesso - al Sinodo trionfano i Riformatori : Roma. Nessun compromesso, il Sinodo per l’Amazzonia si è concluso con la vittoria nettissima dei suoi promotori. Ancor prima che il documento finale fosse reso pubblico con annesse le tabelle delle votazioni paragrafo per paragrafo, il vescovo Erwin Kräutler, uno dei più strenui sostenitori della ri

Prescrizione : Caiazza - 'sostenitori di questa sciagurata Riforma mestano nel torbido' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "I sostenitori di quella sciagurata riforma mestano nel torbido: accorciamo i tempi del processo penale, dicono, anche perché gli effetti della nuova norma si avranno non prima di sei o sette anni, ed il problema non c’è più". E' la denuncia di Gian Domenico

AUTONOMIA/ Il vero motivo che ha messo la Riforma su un binario morto : Vanno avanti le trattative per dare attuazione all'AUTONOMIA, ma il dossier sembra una tela di Penelope. E Veneto e Lombardia protestano

«Io rider da 3 mila euro al mese Se passa la Riforma guadagnerò meno» : Ex dipendente, da due anni lavora con Glovo e Deliveroo e dice: «L’algoritmo è meritocratico: in base alla disponibilità che dai, lavori. Nessuno vuole diventare dipendente subordinato. Flessibilità e pagamento a consegna sono basilari»